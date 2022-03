Giráldez avisa al Madrid: "No nos conformamos con clasificarnos, queremos ganar en el Camp Nou"

Los cuartos de final de la Women's Champions League se deciden esta semana. Será así cómo se conozca que cuatro equipos avanzan hacia la ronda de semifinales. Uno de los billetes se lo juegan dos clubes españoles. El Fútbol Club Barcelona dio un paso adelante al vencer al Real Madrid Femenino en el estadio Alfredo Di Stéfano. Este miércoles toca la vuelta en el Camp Nou. En la previa, Jonatan Giraldéz ha dado sus impresiones junto a Alexia Putellas.

Mucho en juego

"Es una eliminatoria de Champions, nos jugamos muchísimo, pero a nivel de entrenamientos es algo normal. No ha cambiado nada de nuestra preparación. Hemos analizado el último partido para mejorar la ida".

Duelo de ida

"Todos intentamos en los entrenamientos prepararnos para situaciones de máxima exigencia deportiva. No estamos acostumbradas a empezar perdiendo. El hecho de ir perdiendo nos ayuda a reponernos a nivel mental para intentar ganar. Tenemos que adaptarnos más rápido a lo que pida el partido. En Valdebebas tardamos más de la cuenta para reponernos a la presión inicial que propusieron. Nos sorprendió como salieron porque no esperábamos esa presión tan alta y avanzada. En la segunda parte nos dio tiempo a sobreponernos, pero tenemos que tener en cuenta este referente para dominar el partido y entender donde están los mejor los espacios".

Jugar en el Camp Nou

"La parte positiva de todo esto a nivel mental es que las jugadoras están preparadas para algo de esto porque tienen experiencia de haber jugado en grandes estadios. Recordemos el Wanda. Con la Selección nacional también están acostumbradas a jugar en grandes escenarios. Estas experiencias son buenas para seguir creciendo. El equipo está preparado para este partido".

️ Jonatan Giraldez: "No nos conformamos con clasificarnos. Queremos ganar cada partido que disputamos. pic.twitter.com/2XTyoV13KI — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 29, 2022

Objetivo del partido

"Seremos ofensivos como cualquier partido. Sí que tenemos de referencia el partido de ida, con un resultado favorable, pero no cambiará nuestra manera de afrontar el partido. No nos conformamos con clasificarnos. Queremos ganar todos los partidos. El hecho de ser del Barça implica que hay que estar al cien por cien en todos los partidos. Queremos que la gente que venga al Camp Nou disfrute y generar el máximo número de ocasiones y goles posibles. Esto nos sirve de entrenamiento para seguir mejorando. Afrontamos el partido como cada semana con la intención de ganar".

Partido trabajado

"Hemos tenido partidos en los que los rivales nos han presionado en nuestro juego. A pesar de no estar acostumbradas, en los entrenamientos intentamos preparar situaciones en las que las jugadoras no tengan el balón. Se entrena como los otros diferentes aspectos del juego. Teniendo en cuenta el precedente, hemos preparado esto muy bien, entrenando esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia".

Peticiones de entradas

"Me han pedido muchas entradas. He tenido que decir que no mucha gente. La única diferencia es que vinieron ayer mis abuelos para ver el partido y darnos apoyo".

Punto de partida

"Mañana será un punto de partida. Cuando queremos llenar estadios grandes, hay que llenar el Johan. No solo por eso, sino también por el rendimiento. También es un premio".

[Más información: Así fue el penalti mal pitado a favor del Barça que cambió el partido ante el Real Madrid Femenino]

Sigue los temas que te interesan