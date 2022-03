El alegato feminista de Alexia Putellas antes de El Clásico: "Muchas niñas soñarán con esto"

El Fútbol Club Barcelona recibe al Real Madrid Femenino en el Camp Nou. Un duelo para el que no tardó en colgarse el cartel de 'no hay billetes'. Todo vendido para la confirmación de qué equipo avanzará hacia las semifinales de la Women's Champions League.

En el partido de ida, el Real Madrid logró ponerse por delante con un gol de Olga Carmona. Pero el Barça dio la vuelta al marcador en la segunda mitad, con un polémico penalti incluido. Con ventaja en la eliminatoria, las culés quieren confirmar el resultado y seguir soñando con su segunda Champions consecutiva.

En la previa del encuentro de vuelta, Alexia Putellas ha comparecido ante los medios de comunicación junto a su entrenador Jonatan Giraldéz. La Balón de Oro y Premio The Best de la FIFA de 2021 ha destacado la especial ilusión que le hace volver al Camp Nou para jugar la máxima competición continental. Además, la centrocampista ha aprovechado para reivindicar el fútbol femenino.

️ Alexia: "Mañana puede ser el inicio de una nueva era. El partido va a inspirar a muchísimas personas, especialmente a niñas, y en un futuro se recogerán los frutos" pic.twitter.com/DturcXk9GI — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 29, 2022

Jugar en el Camp Nou

"Desde que se anunció que se iba a jugar el partido en el Camp Nou, la gente se nos acercaba para darnos ánimo y decirnos que iban a ir al partido. La sensación y el deseo cuando pasaba eso era que llegara ya este día".

Momento adecuado

"He venido muchas veces de pequeña y mañana nos toca a nosotros. Pero el objetivo es hacer lo que hacemos en el Johan, aunque parezca un poco frío. El objetivo es estar en semifinales. No me imaginé de pequeña, porque solo veía a hombres. Sabía que podía jugar al fútbol, pero no veía accesible jugarlo a estas dimensiones. Por eso el día de mañana puede abrir muchas puertas. Es el momento adecuado".

Punto de partida

"Estoy de acuerdo con Jonatan en que esto es un punto de partida. Es parte del proceso y llega cuando todo el mundo cree que es lo mejor y las jugadoras creemos que estamos capacitadas para jugar ante tanta gente".

Distinto estadio, mismas dimensiones

"Cambia el estadio, pero las dimensiones son las mismas. Si condiciona algo el cambio, es positivo, porque habrá 90.000 personas que animarán al equipo. Tendremos a la afición de nuestro lado y eso nos refuerza mucho".

Esencia de Clásico

"Sí que puede haber un poco de debate. El Real Madrid arrancó hace dos años y no es un Clásico, pero a nivel de clubes hay mucha competencia entre el Barça y el Real Madrid y tú cuando ves la camiseta del Madrid te hace sentir esa esencia del Clásico que siempre se ha vivido en el masculino. Es una gran rivalidad".

Nueva era

"El día de mañana puede ser el inicio de una nueva era. El partido de mañana va a inspirar a muchas personas y sobre todo a niñas. Verán que las mujeres están jugando en el Camp Nou y eso recogerá los frutos. Muchas niñas soñarán con ser esas mujeres dentro de unos años".

Vestuario preparado

"Yo creo que es cuestión de ir avanzando y evolucionando como equipo. Ante la presión de mañana estamos preparadas para la presión, que nos gusta y nos atrae. Vivimos para jugar este tipo de partidos y llevamos mucho tiempo soñando con este partido. El Johan queda más recogido a nivel de público. Es una situación súper positiva. Nosotras vamos a intentar dominar y si encima el público a nuestro favor va a ser una baza muy importante".

