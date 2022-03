Desvelado el problema que llevó a Özil a caer en picado en el Arsenal

Mesut Özil fue uno de los jugadores más destacados y con mayor proyección en los primeros años de la década del 2010. Pero nunca acabó de situarse entre los mejores del mundo del fútbol. Del Real Madrid se marchó al Arsenal en el año 2013 y ahí comenzó su particular desescalada.

Sobre cómo se produjo todo este proceso ha hablado Nacho Monreal. El ahora futbolista de la Real Sociedad ha concedido una entrevista a FourFourTwo en la que se ha referido al 'caso Özil' en el Arsenal. Ambos compartieron vestuario en los gunners.

Monreal ha afirmado que el que fuera internacional con la selección de Alemania "tuvo problemas con todos". Empezando por Arsène Wenger y continuando por sus compañeros. También ha señalado que Unai Emery intentó recuperar al centrocampista a su llegada al banquillo. Pero las lesiones y el rendimiento del resto le relegaron a un segundo plano.

Ozil, durante un partido de la Premier League, en una imagen de archivo

"El problema de Özil es que tuvo problemas con todos. Terminó mal con Wenger, no jugó los últimos partidos con él y luego Emery intentó recuperarlo y convertirlo en nuestro líder. Para empezar, le dio mucha confianza y Mesut jugó mucho, pero el entrenador entendió que había otros compañeros que estaban en mejores condiciones", ha explicado Monreal.

El futbolista español ha continuado relatando sus vivencias con Mesut como compañero: "Özil era uno de los mejores jugadores del equipo, uno de los mejor pagados, pero vieron que no estaba al nivel requerido. Como persona era bueno con todos, pero también se perdió muchos partidos por lesión".

En crisis

Del Arsenal se dirigió al Fenerbahce para escribir una nueva página de su carrera. Pero en Turquía, ha acabado siendo apartado del equipo recientemente. El propio Özil explicó lo sucedido: "Me fui a Alemania de vacaciones en los días libres. Cuando volví a Estambul llamé a la persona encargada del plan de entrenamiento. Pero me dijo que no era necesario ya que fuera".

Mesut Özil, en el banquillo de Fenerbahce Reuters

Desde el club turco confirmaron que el centrocampista era aportado por motivos disciplinarios: "Nuestros jugadores del equipo de fútbol Mesut Özil y Ozan Tufan quedaron excluidos de la plantilla". El jugador tiene firmado por una temporada más y el Fenerbahce busca la rescisión de su contrato.

[Más información - Özil no olvida al Real Madrid: así apoyó al equipo blanco en El Clásico]

Sigue los temas que te interesan