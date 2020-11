El último guiño de Özil al Real Madrid y sus jugadores

Make your dream 5-a-side team only using one active player from each country!



My choices 👇🏼⚽️💥



🇧🇷 @MarceloM12

🇮🇹 @gianluigibuffon

🇫🇷 @Benzema

🇭🇷 @lukamodric10

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@MarcusRashford