El acoso a Artem Dzyuba, el capitán de la selección rusa: amenazas, insultos y un vídeo pornográfico

La guerra en Ucrania está conllevando graves consecuencias para el deporte de Rusia. El fútbol está entre los más afectados por los castigos, especialmente su selección. Pero la polémica está en la postura que han tomado los internacionales rusos en pleno conflicto. Mientras el mundo pide la paz, ellos guardan silencio y los focos apuntan a un futbolista: Artem Dzyuba (Moscú, 1988).

Dzyuba, de 33 años, es futbolista del Zenit San Petersburgo y actual capitán de la selección de Rusia. Su primera llamada con la selección llegó en noviembre de 2011 y desde entonces ha acumulado un total de 55 internacionalidades. Delantero centro de ocupación, ha hecho 30 goles con el combinado nacional de su país. Es su capitán desde el último tercio de 2018 y ahora las críticas se centran en él.

Ni Dzyuba ni ninguno de sus compañeros de selección, de los que fueron a la Eurocopa el pasado verano y a las últimas convocatorias, se habían pronunciado hasta este miércoles sobre la invasión a Ucrania. No se posicionaron cuando en otros deportes, como hizo el tenista Daniil Medvedev, e incluso en el fútbol, como hiciera el exinternacional Fedor Smolov, hay rusos pidiendo la paz en una guerra iniciada por la Rusia de Vladimir Putin.

"Deberíamos cuidar nuestra Tierra y cuidarnos unos a otros. Esto es lo más importante", dijo Medvedev el día del inicio de la invasión. Fedor Smolov, exfutbolista del Celta de Vigo y actualmente en el Dinamo de Moscú, escribió un rotundo: "¡No a la guerra!".

Compañeros de profesión ucranianos cargaron con dureza contra los internacionales rusos, especialmente contra Dzyuba. Andriy Yarmolenko nació en San Petersburgo, la ciudad en la que juega desde 2015 Dzyuba, pero se nacionalizó ucraniano, y estalló en un vídeo colgado en sus redes: "Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Chicos, ¿por qué están sentados como idiotas y no dicen nada? En mi país matan gente, matan mujeres, matan madres, matan a nuestros hijos. Pero no dicen nada, no hacen ningún comentario...".

Es el momento de mostrar sus pelotas en la vida real Andriy Yarmolenko, a los futbolistas rusos

En el vídeo seguía señalando directamente a Dzyuba, sin decir su nombre: "Sé que a algunos de ustedes les gusta mostrar sus pelotas... frente a la cámara, pero ahora es el momento de mostrar sus pelotas en la vida real. Gracias por su atención. ¡Gloria a Ucrania!".

Una polémica sexual

Las palabras que usó Yarmolenko contra el capitán ruso no eran casuales. Se refería a una polémica que protagonizó Dzyuba en 2020 y que por poco le cuesta su sitio en la selección. Se filtró un vídeo del delantero ruso en el que aparecía masturbándose frente a la cámara. Un escándalo en toda regla que le dejó fuera del equipo durante un parón de selecciones y le puso en contra a la afición del Zenit.

Artem Dzyuba, con la selección de Rusia REUTERS

"En estos momentos, cuando todo el mundo se aleja de ti, estoy enormemente agradecido a aquellos que me han apoyado en un momento tan difícil y han estado a mi lado: familiares, amigos, la familia e incluso gente que no conozco", decía Dzyuba tras protagonizar aquel episodio. Sus palabras se le ponen en contra en el momento en el que no se ha pronunciado para apoyar al pueblo ucraniano ante la masacre que está llevando a cabo su país.

Permanecerás encerrado en un agujero por el resto de tu vida Vitaly Mykolenko, a Artem Dzyuba

El enfado se hacía evidente en las palabras, más contundentes, de otro futbolista ucraniano, Vitaly Mykolenko. El del Everton increpó en un mensaje por Instagram a Dzyuba: "Mientras tú, bastardo Dzyuba, permaneces callado junto con tus putos compañeros, en Ucrania mueren civiles. Permanecerás encerrado en un agujero por el resto de tu vida y, sobre todo, la de tus hijos. Y me alegro de que nadie los perdone nunca, bastardos".

Dzyuba siempre ha sido conocido por sus excentricidades (recogió la liga rusa vestido del personaje de cómics Deadpool, por ejemplo) y por su afán a exponerse en redes sociales, las cuales no había tocado desde que Rusia invadiera Ucrania. Su silencio provocó una oleada de ataques y este miércoles, por fin, llegó su momento de hablar.

"Cuánta ira, suciedad y bilis se ha derramado ahora sobre todo el pueblo ruso, independientemente de su posición y profesión", reacción Dzyuba a los ataques. Pese a todo, el futbolista no condena los actos de Rusia, se limita a decir que "la guerra da miedo" y termina su escrito deseando "paz y bondad para todos".

El delantero del Zenit también declaró que no se avergüenza de ser ruso y replicó a Yarmolenko y Mykolenko asegurando que es fácil opinar desde sus "mansiones en Inglaterra".

Cheryshev, en España

En España juega uno de los internacionales rusos, Denis Cheryshev. El del Valencia tampoco ha roto su silencio, pero sí ha hablado en su nombre su padre Dmitri. Este, en declaraciones a la cadena COPE, dijo esta semana que "hay tristeza" en la cara de su hijo: "Últimamente no vemos ni las noticias ni intentamos saber nada. Solo el fútbol. Vemos la liga española, la liga rusa e intentamos no hablar dentro de la familia por todo lo que está pasando". Sin embargo, no se posicionó en contra de los actos de Putin: "No sabemos quién tiene la razón. La guerra no es buena, es una cosa mala".

La selección rusa ya ha sufrido varios castigos por la invasión de las tropas de su país a Ucrania. La FIFA excluyó a Rusia de la fase de repesca de cara al Mundial de Catar, así como el conjunto femenino fue excluido de la Eurocopa y el Spartak de Moscú de la Europa League. Adidas rompió con la selección a la que venía patrocinando de forma seguida desde 2008.

