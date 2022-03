El entrenador del Sheriff ocultó a la directiva que se iba al ejército: "Putin es una copia de Hitler"

Yuriy Vernydub, entrenador del Sheriff, durante un partido de la Champions League Spada / LaPresse via ZUMA Press / DPA

La invasión rusa de Ucrania ha provocado el éxodo de numerosos deportistas al frente de batalla. Ya hay jóvenes atletas que, de hecho, han perdido la vida en las últimas como consecuencia de la cruenta batalla que se está produciendo. Yuriy Vernydub, entrenador de 56 años del Sheriff moldavo, es uno de los muchos nombres que ha apartado el deporte para dejarse la vida defendiendo su país.

Vernydub estaba hace unos meses ganando al Real Madrid. Pero ahora se encuentra en algún lugar de Ucrania esperando órdenes para defender su soberanía frente a la invasión rusa. "Estoy en línea y listo para defender Ucrania", dice en una entrevista otorgada recientemente a Footboom.

El pasado jueves estaba jugando la Europa League ante el Braga. Pocas horas después tomó la decisión de marcharse a la guerra sin comentárselo a sus superiores. "El 23 de febrero, el Sheriff llegó para el partido, realizó un entrenamiento previo al encuentro y al día siguiente, alrededor de las 4:30 de la mañana, mi hijo me llamó y me dijo que Rusia había lanzado una ofensiva a gran escala contra Ucrania".

El entrenador de fútbol Yuriy Vernydub, en el centro de la foto con el uniforme militar Twitter

"Yo estaba en completo shock. Creo que también afectó acnuestro juego contra el Braga. Aunque ajusté a mis jugadores, traté de aguantar. Gracias a los chicos, me apoyaron todos sin excepción", relata en dicha entrevista. Esa complicidad no la tuvo con la directiva, pues "el club aún no sabe" que se ha marchado a la guerra.

"Les dije en ese entonces que los hombres no pueden salir de nuestro país porque anunciaron una movilización general", ha explicado. "Tarde o temprano, los líderes del Sheriff descubrirán que fui a defender la Patria". El propietario del club, cabe recordar, es un exmiembro del KGB.

El enfado de Vernydub es absoluto. "¡Ves cómo luchan los ucranianos! Creo que Putin lamenta lo que hizo", ha denunciado destacando la unidad de la nación ucraniana. "Veo cuántos de nosotros aquí en Zaporozhye estamos listos para luchar. ¡Toda la ciudad! Hay muchas de esas personas. Es por eso que las oficinas de alistamiento militar están actualmente bajo una enorme presión. Todos ellos necesitan estar registrados y organizados".

Ataques a Putin

Por el momento, cuenta que los voluntarios para ir a la guerra han sido organizados por departamentos y brigadas. Y, pese a la inexperiencia de muchos, tiene claro que "Ucrania está por encima de todo" y que la victoria será suya. Además, no duda en cargar contra Vladimir Putin.

"Putin quería esto, pero nunca se convertirá en el emperador de todo el mundo. Es una copia de Adolf Hitler. Una vez los comparé. Los medios de propaganda rusos son Goebbels. Putin y todos sus periodistas manuales: ¡aquí Goebbels se revuelve en su tumba! Incluso él no podía permitirse lo que mostraba la televisión rusa".

El deporte, más allá de casos como el de Vernydub, sigue en su cruzada contra Rusia. Los deportistas tanto rusos como bielorrusos no podrán competir bajo las banderas de sus países. Selecciones de ambos Estados tampoco serán aceptadas en los diferentes torneos. Ni la Fórmula 1 permitirá que se corra el circuito de su plan inicial. Una respuesta que, por el momento, no ha frenado el avance ruso en Ucrania.

[Más información - CSKA y Dinamo de Moscú, los clubes del ejército y la policía de Rusia que sufren un éxodo por la guerra]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan