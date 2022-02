José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal CF, anuncia que sufre leucemia

La familia del Villarreal CF y del fútbol español se ha unido para dar todo el ánimo posible a José Manuel Llaneza. El vicepresidente del equipo castellonense ha comunicado este jueves que sufre leucemia. El dirigente de 73 años lo ha hecho a través de una carta abierta difundida por el club groguet en la que asegura que a pesar del "duro golpe que supuso esta noticia para mí y para mi entorno", afronta "esta enfermedad con el mayor ánimo sabiendo que, más allá de mi familia, hay muchísima gente preocupada por mi salud".

Llaneza llegó al submarino hace 28 años, antes incluso de que lo hiciera el presidente Fernando Roig, y ha podido así escribir en primera persona algunas de las páginas más gloriosas de la historia del Villarreal, comenzando por el primer ascenso a Primera División o la reciente consecución del título de la Europa League. Se encuentra hospitalizado desde el pasado viernes y ya ha comenzado el tratamiento para tratar de paliar la enfermedad.

Llaneza se convirtió en el hombre más importante de la cúpula del club que preside Fernando Roig y ha representado al Villarreal en diferentes foros e instituciones durante hace casi treinta años. Directivos del Villarreal, técnicos y jugadores, así como seguidores del conjunto castellonense, se han volcado sobre todo en las redes sociales para dejar claro su apoyo al vicepresidente y desearle una pronta recuperación.

Comunicado

Estimados amigos,

Hace aproximadamente quince días me diagnosticaron leucemia. No voy a explicaros el duro golpe que supuso esta noticia para mí y para mi entorno, pero también es cierto que, casi a continuación, comencé a recibir mensajes y llamadas de amigos, jugadores, exjugadores, cuerpo técnico, aficionados y otras personas que han pasado por el club de una manera o de otra. Además, a los pocos días escuché a nuestro presidente dándome ánimos después del partido contra el Real Madrid. Y decidí dar el paso de afrontar esta enfermedad con el mayor ánimo sabiendo que, más allá de mi familia, hay muchísima gente preocupada por mi salud. Y por eso voy a luchar por salir de esta enfermedad. Para ello, cuento con la ayuda del personal del Hospital La Fe de Valencia, donde trabaja uno de los mejores equipos del mundo dedicado al tratamiento de esta dolencia. Y puedo confirmar que conforme los voy conociendo me he dado cuenta de que es así y tengo que agradecer a todos los servicios médicos de este hospital el trato exquisito que estoy recibiendo.

Aparte de eso tengo a toda mi familia a mi lado: mi mujer, mis hijos, el resto de familiares que me acompaña estos días y toda esa otra familia que sois los que os estáis preocupando por mí desde todos los rincones del mundo. Espero que me ayudéis mucho a pasar estas semanas que afronto y que van a ser muy duras y os pido, a los que seáis creyentes, que recéis por mí; y a los que no lo sois, que tengáis un recuerdo que me ayude a salir adelante.

Solo me queda deciros que nunca olvidéis que tenemos un gran presidente, un gran consejero delegado, un grupo de jugadores y cuerpo técnico extraordinarios y que estoy convencido de que vamos a hacer grandes cosas este año y los próximos que vendrán. Quisiera abrazaros a todos muy pronto en Estadio de La Cerámica.

Endavant, Villarreal!

