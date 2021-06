Pau Torres: "Si la gente no nos conoce a los jugadores de la Selección, es que no se preocupa por nosotros"

Pau Torres (Villarreal, 1997) es el hombre de moda en su localidad. El 'xiquet del poble' sigue paseando con normalidad por las calles de la ciudad de la cerámica y el gres con las fábricas de Porcelanosa y sus derivadas; así es como se la conocía antes de todo lo que sucedió en la última semana. También destacaba por la familia Roig, que se puso al mando del equipo que quería hacerse un hueco en la élite a principios de siglo, gracias a Mercadona. Pero lo que le ha dado este central de 24 años a este municipio de poco más de 50.000 habitantes ha puesto el listón bastante alto a cualquier otra persona que quiera destacar en esta población.

Un joven que todavía vive con su madre y su hermano se convirtió hace tiempo en el primer jugador de fútbol de Villarreal que iba con la Selección. Un hito suficientemente grande para ser reconocido. Pero es que el miércoles pasado lideró al club de sus amores, en el que empezó a jugar casi a la vez que aprendía a contar, a conseguir su primer título continental: la Europa League. No contento con eso, está decidido a coger los galones del capitán de España, Sergio Ramos, en esta Eurocopa.

Así se lo dice a EL ESPAÑOL. No tiene miedo al peso mediático que existirá sobre la defensa por esta controvertida decisión de Luis Enrique. Le sobra coraje y determinación para hacer olvidar a todo el país esta ausencia y que los nombres de los que componen esta convocatoria empiecen a ser reconocidos en todas las casas. Las críticas que llegaron por la lista del seleccionador son una motivación más para este grupo; la forma en la que lo explica Torres lo confirma.

Entrevista a Pau Torres Silvia P. Cabeza

Por esas características que no se pueden cuantificar y también por las que demuestra con el balón en los pies, se ha pasado la mitad de la temporada sonando para, incluso, sustituir a Ramos en el Real Madrid. Confirma que su ilusión es llevar al Villarreal a hacer algo histórico en la Champions League que jugarán la próxima temporada. Pero todo eso puede esperar, antes, no hay nada que le distraiga para hacer que España haga una buena Eurocopa; algo que para él solo pasa por llegar a la final y ganarla.

Es el hombre de moda en Villarreal, ha ganado la Europa League, viene con la Selección... ¿cómo han sido estos días de descanso en su ciudad?

Sí. Muy felices por cómo hemos terminado la temporada con el Villarreal y por mi llamada con la Selección. Yo al final soy un vecino más del pueblo y se ha generado una ilusión en torno al club ha sido muy positiva. Todo el mundo me ha deseado muchísima suerte en lo que viene con la Selección.

"El abuelo Manuel está encantado de verme con la Selección"

¿Se pudo juntar con los de La Xaxagua -el nombre de su peña de amigos- durante la celebración?

Bueno, tenía que mantenerme un poco alejado por el tema Covid. Por desgracia no hemos podido disfrutar tanto de estos momentos. Era importante cuidarse para venir a la selección sano y afrontar con garantías lo que nos viene.

Me imagino que el momento más especial de la celebración ha sido con la familia y el reencuentro con su abuelo Manuel

Sí. Fui a verle justo el día de antes de venir para aquí. Quería estar el último rato con él, charlar y que me viera también en persona, no solo por la tele.

Pau Torres, durante un entrenamiento con la selección española de fútbol Pablo García/RFEF

¿Qué le dijo ahora que venías a jugar su primera Eurocopa?

Él estaba encantadísimo, muy contento por el título que conseguimos con el Villarreal, que también es su pueblo. Que su nieto vaya a representar a España en la Eurocopa es muy gratificante. Yo encantado de hacerle disfrutar.

Ha jugado 44 partidos este año, ¿cómo llega físicamente al final del año y a esta Eurocopa?

Bien. Tuve un tramo en marzo con una pequeña lesión. Eso me permitió descansar de partidos y llegar un poco mejor al tramo final. Ahora después de la final de la Europa League tuvimos unos días de descanso que nos vinieron bien para afrontar lo importante.

Imagino que les han llegado algunas críticas a la convocatoria de Luis Enrique: falta de experiencia y liderazgo, algunas ausencias, la gente no conoce sus nombres...

Bueno, si la gente no conoce los nombres es porque no se preocupa por los futbolistas españoles o no ve fútbol. Yo conozco a todos mis compañeros perfectamente, sé que el míster ha llamado a los que él cree que están más capacitados para afrontar este reto y para representar a España con total garantía.

Si la gente no conoce los nombres es porque no se preocupa por los futbolistas españoles o no ve fútbol

La principal sorpresa fue la baja de Ramos, ¿cómo están afrontando una baja tan importante como la del capitán?

Es una pena que tanto Sergio como otros compañeros no puedan estar con nosotros por lesiones o decisiones técnicas, algo totalmente respetable. Nosotros nos centramos en los que estamos aquí, que somos los que tenemos que llevar esto adelante y hacer un gran papel en la Eurocopa.

Durante este año le han puesto incluso como su sustituto en el Real Madrid, ¿cómo se gestiona eso de estar sonando para otros clubes durante la temporada?

Con total tranquilidad. Tengo la suerte de tener un entorno muy tranquilo que siempre me apoya y me aleja de todo eso. Tengo contrato con el Villarreal, lo afronto con total tranquilidad.

El próximo año dará otro paso en su carrera jugando la Champions, ¿el 'xiquet del poble' lo hará en el Villarreal?

Me ilusionaba mucho jugar la Europa League y llevar el primer título y me sigue ilusionando jugar la Champions League con el Villarreal.

Pau Torres y Gerard Moreno, durante un entrenamiento con la selección española de fútbol Pablo García/RFEF

En cualquier caso, la baja de Ramos le deja como líder de esa zaga para mucha gente, ¿siente esa presión?

Presión no. Creo que si el míster nos ha llamado es porque estamos capacitados para hacer cualquier papel que nos pida. Si hay que liderar, se lidera; con total normalidad. Hay que estar tranquilos y jugar como venimos jugando en nuestros clubes.

Ha formado pareja con otro líder como Albiol en el Villarreal que sabe lo que es ganar dos Eurocopas, ¿qué consejos le ha dado?

Raúl desde que salió la lista me felicitó, en estos últimos días me ha dicho que esté tranquilo, que disfrute de cada momento, incluso de estas entrevistas. Que haga lo que hago en mi club, que por eso estoy aquí y que todo va a salir rodado.

Me quedo con eso de que disfrute de las entrevistas, ¿no le gusta hablar mucho con la prensa?

Sí. Pero al final son momentos que se para a recordar siempre. El primer torneo, la rueda de prensa, estos ratitos con vosotros, que de esto también se aprende; así que encantado.

Pau Torres, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Silvia Pérez

Con 24 años está viviendo el mejor año de su vida, ¿todo lo que suceda en estos días será la mejor experiencia de su carrera?

Sí. Lo asumo así. Como una experiencia de la que tengo que aprender mucho, de la que tengo que salir ganando y de la que me va a servir para el futuro.

En el Villarreal está acostumbrado a jugar siendo dos centrales, ¿cambia mucho si Luis Enrique les pide jugar tres atrás?

Incluso en el Villarreal utilizábamos un lateral derecho que era central y eso hacía que con balón hiciéramos una línea de tres. Así que también estoy acostumbrado. El sistema que elija el míster será el que mejor nos venga en cada partido y, a partir de ahí, pues lo que nos pida, lo haremos.

¿Mi futuro? Me sigue ilusionando jugar la Champions League con el Villarreal

¿Es muy 'panenkita'? ¿Le gusta mucho la táctica y el análisis de los partidos?

Un poco. Incluso hasta en casa con mi hermano que también es entrenador hablo todos los días, me gusta ver fútbol. Sigo a excompañeros que a lo mejor están en Segunda o Segunda B. El fútbol es algo que me apasiona y me gusta seguirlo.

Complete la frase: España haría una buena Eurocopa si...

Sí, seguro... (risas) Ah, perdón. Si todos estamos al nivel. Nosotros estamos aquí para llegar hasta el final y llevárnosla.

[Más información - La tajante respuesta de Luis Enrique ante el 'caso Ramos': "No voy a contestar"]