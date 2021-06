La tajante respuesta de Luis Enrique ante el 'caso Ramos': "No voy a contestar"

Sergio Ramos será la gran ausencia de la Selección en la lista para la Eurocopa. El hasta hace unas semanas capitán del conjunto nacional se cayó en el último momento de la convocatoria como consecuencia de sus problemas físicos. Una decisión que generó notable polémica y que protagonizó la rueda de prensa de Luis Enrique en el día del anuncio. Sin embargo, días después sigue siendo tema de actualidad, aunque el entrenador ha dejado claro que no piensa hablar de ello más.

El técnico, en su comparecencia previa al primer amistoso de preparación para la Eurocopa, evitó responder a la última cuestión de la sesión. Esta fue dirigida al estado físico del jugador del Real Madrid y su ausencia en la convocatoria, aunque Luis Enrique evitó seguir sumando polémica al asunto. Y es que, frente a la baja de Ramos, el conjunto nacional sí llamó a un Adama cuyas molestias con los Wolves le van a impedir estar en el primer amistoso.

"No te la voy a malinterpretar porque no te la voy a contestar", replicó tajante el seleccionador. "Lo que me interesa es la Selección. Dediqué todo el tiempo oportuno a la explicación, esa es y no sé si os convenció. No hay otra. Estoy centrado en el Europeo e invito a mis jugadores a lo mismo. El resto me interesa muy poco", subrayó el técnico nacional.

Por lo tanto, Luis Enrique entierra temporalmente el 'caso Ramos', que apuntaba y apunta a ser tema de conversación en función de los resultados de la Selección. El jugador del Real Madrid, cabe recordar, ya se pronunció al respecto de su ausencia apenas unas horas después de que se confirmara su no convocatoria con España.

El 'caso Ramos'

"Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero", espetó el camero en sus redes sociales. "Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa", relató.

Tal y como publicó EL BERNABÉU, su intención siempre fue estar con la Selección en la Eurocopa, por lo que su repentina ausencia en la convocatoria final se vio como una traición del seleccionador. El central merengue se entrenó en sus días libres para poder llegar en el nivel adecuado y peleó hasta el final. Sin embargo, acabó pasando de liderar a España a ser la gran baja para la Eurocopa por orden del seleccionador.

Ramos, frente al resto de sus compañeros, se centra ahora en su futuro. Sigue sin renovar con el Real Madrid, Ancelotti no ha dado detalles sobre si cuenta con él y ya hay noticias que adelantan un interés del Manchester City en su incorporación.

