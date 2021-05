El Manchester City irá a por Sergio Ramos si no renueva con el Madrid

Desde Estados Unidos llega la que puede ser una de las grandes bombas de este verano. Sergio Ramos y el Manchester City podrían acabar juntando sus caminos después de este mercado estival. El capitán del Real Madrid sigue sin renovar con el conjunto merengue y son varios los equipos que están siguiendo su situación. ESPN asegura que el equipo que entrena Pep Guardiola está valorando ofrecer un contrato de dos años si finalmente separa su camino de la entidad de Chamartín.

Esta información que firma Rodrigo Fáez explica que el City buscará ofrecerle un trato personalizado con esta vinculación de dos temporadas, con opción a una tercera si su físico se lo permite y ofreciéndole una alternativa de jugar en la Major League Soccer (MLS) en el equipo asociado al City Football Group, el New York City. Todo dependerá de si el andaluz firma o no su renovación, la misma que tiene encima de la mesa desde comienzos de este 2021 y que, por el momento, no ha querido aceptar.

Al capitán merengue le quedan 30 días de contrato con el Real Madrid. Parecía que las posturas se habían acercado teniendo en cuenta el año fatídico que está viviendo el central, pero la decisión de Zidane de salir del club no ha ayudado a que quiera seguir en la entidad. Todo esto sucedía mientras el City perdía la final de la Champions ante el Chelsea en un nuevo fracaso de la gestión de Guardiola que, aún así, ha levantado dos títulos esta temporada.

El City a por Ramos si no renueva



Valoran oferta de 2 años + opción de MLS en el New York City FC (aunque variable en función de rendimiento + prioridades del jugador).



️ Clave la insistencia de Guardiola



Más en @espn @ESPNFC @ESPNDeportes https://t.co/4lcYZDBJ6j — Rodrigo G. Fáez ️ (@RodrigoFaez) May 31, 2021

De esta forma, el City se une de forma seria a la pugna por el defensa español. El mismo que se ha quedado este verano sin Eurocopa por los problemas físicos que ha sufrido durante este 2021 podría dar un cambio radical a su carrera llegando a la Premier League. John Stones y Ruben Días se han consolidado como la pareja titular de Guardiola, siendo la base de su buen rendimiento. Eso sí, Eric García saldrá este verano rumbo al Barça, Aymeric Laporte ha bajado su rendimiento y estaría en venta y Nathan Aké se ha visto afectado por las lesiones. El conjunto inglés quiere dar un paso más y la oportunidad de Ramos entraría dentro de ese plan.

Su físico

Es más, en la información de ESPN se especifica que el análisis de datos del City sugiere que el rendimiento físico de Ramos es similar al de un jugador mucho más joven, cuestión que hace que el club esté dispuesto a ofrecerle dos años en el City con opción a uno más. También se apunta que el futbolista es consciente de este interés, pero que, antes de tomar una decisión, quiere reunirse con Florentino Pérez para valorar la oferta del Real Madrid.

Los blancos ya han confirmado el fichaje de David Alaba para reforzar su defensa, mientras Raphael Varane también ha mostrado dudas sobre su futuro. Desde EL BERNABÉU ya se informó que, si no quiere renovar su contrato que finaliza en 2022, este verano se valorará una venta. La zaga merengue podría sufrir un gran cambio durante este período estival.

