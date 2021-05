Sergio Ramos recibe una sorprendente oferta de futuro para jugar la próxima temporada

Sergio Ramos ha mostrado un imponente físico en Instagram después de quedarse fuera de la convocatoria de la Selección para la Eurocopa. La ausencia del que hasta ahora ha sido el capitán del combinado nacional ha dado pie a un debate sobre si debería haber sido incluido en la lista o si, por el contrario, Luis Enrique ha acertado dejándole fuera.

El futbolista del Real Madrid es el protagonista de una sesión de fotos. Aunque todavía no se puede ver el resultado definitivo, sí que Ramos ha publicado una instantánea del proceso. Su fotografía ha ido acumulando 'me gusta' y comentarios en la citada red social, pero ha sido una reacción la que ha llamado la atención por encima del resto.

El autor de este viral comentario no es otro que el mismísimo Tom Brady, quien ha lanzado al futbolista una particular 'oferta de trabajo'. "Bestia, ven a jugar a la NFL. ¡He visto esas habilidades!", ha escrito el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, actuales campeones de la NFL.

El comentario de Tom Brady también acumula cientos de 'me gusta' y aunque la NFL no es el futuro de Sergio Ramos, sí que se continúa especulando con su continuidad en el Real Madrid. El defensa acaba contrato este mes de junio con la entidad blanca y todavía no hay acuerdo para su renovación.

Protagonista del verano

Desde hace meses se está especulando con este tema. E incluso se ha llegado a hablar de un futuro en el PSG o en alguno de los otros grandes clubes de Europa. Sin embargo, todavía no hay oferta sobre la mesa y todo podría acabar con su prolongación del contrato con el club de Concha Espina.

Por el momento, el camero ya se encuentra de vacaciones después de no tener que jugar la Eurocopa, que se disputa entre los meses de junio y julio. Ramos mandó un comunicado, a través de sus redes sociales, tras conocer la noticia: "Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere".

"Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa", agregó Ramos.

