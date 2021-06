Cuenta atrás para Tokio 2020: claves y grandes dudas de España a menos de 50 días

El deporte español afronta la recta final para los Juegos Olímpicos. Tokio 2020 ya está a menos de 50 días y tras una eterna espera, provocada por la pandemia, ha comenzado la cuenta atrás para la cita más especial de todas. El 23 de julio se celebrará la ceremonia de apertura en el estadio olímpico de la capital japonesa y ahí estará la delegación española abanderada por Saúl Craviotto y Mireia Belmonte.

En total, ya se sabe que un total de 257 deportistas españoles estarán en los Juegos. La cifra aumentará en las próximas semanas mientras se cierran los últimos rankings y se disputan las últimas competiciones clasificatorias. De los más recientes en sumarse ha sido, por ejemplo, Jesús Ángel García Bragado, que disputará sus octavos Juegos. El objetivo es alcanzar la cifra de 300 clasificados para Tokio 2020.

¿Cuántos más les seguirán? Varios españoles se postulan para obtener un puesto a través de los preolímpicos pendientes, como en tiro con arco, skateboard, boxeo, natación artística o kárate. El número crecerá todavía más por la proyección de los deportistas que entrarán por ranking y que ahora mismo rondan los 45.

Entre los pendientes -y que casi seguro estarán- hay todavía deportistas reconocidos como los atletas María Vicente (heptatlón) u Óscar Husillos (400m), el gimnasta Ray Zapata, los golfistas Jon Rahm y Sergio García, la campeona olímpica de halterofilia Lydia Valentín (-87 kg.) o los triatletas Mario Mola y Javier Gómez Noya. Además, del equipo de tenis que se cierra tras Roland Garros.

Nadal y Carolina Marín

Es en el tenis donde surge la primera (y posiblemente la mayor) duda. ¿Qué pasará con Rafa Nadal? Lo último que se sabe es que en la segunda semana de mayo todavía dudaba de su participación en Tokio 2020: "En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, pero no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé", decía. No ha vuelto a hablar sobre ello desde entonces y todos cruzan los dedos para que esté.

carolina-marin

La delegación española no quiere sufrir más bajas dolorosas como ha sido la de Carolina Marín. Una grave lesión de rodilla (rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda) borraron de los Juegos a una de las grandes esperanzas de medalla del deporte español. Su hueco, por cierto, todavía no se sabe si podrá ser ocupado por Clara Azurmendi, que aumentaría a 258 la cifra de españoles.

Las listas de los equipos

Las próximas semanas serán importantes también para ir conociendo los equipos que llevará España en deportes como fútbol, baloncesto, balonmano o ciclismo en ruta. Los cinco elegidos por Pascual Momparler se conocerán en dos semanas, aunque el equipo se sabe ya que girará en torno al eterno Alejandro Valverde: Mikel Landa, Luis León Sánchez, Jesús Herrada y Enric Mas apuntan a ser los otros.

Para el fútbol habrá que esperar conocer los elegidos por Luis de la Fuente, que hasta este jueves ha estado volcado en el Europeo sub21. Sergio Ramos no estará en la lista. En baloncesto los focos están puestos en si serán llamados Pau Gasol, con los chicos, y Laia Palau, con las chicas. En balonmano masculino, Jordi Ribera ya ha ofrecido una prelista de 20 jugadores -de la que caerán cinco-.

Polémica en taekwondo

Y España no se ha librado de la polémica en estas semanas previas a los Juegos. El taekwondo ha sido el protagonista por la exclusión de Jesús Tortosa del equipo olímpico. El número dos del mundo y cuarto en el ranking olímpico se ha quedado fuera, a priori, por criterios deportivos según la RFET. De momento, ya se han iniciado campañas para intentar revertir la decisión y que una de las serias opciones de medalla acuda finalmente a la cita.

Los 257 clasificados

Atletismo (33 deportistas): Dani Mateo, Javi Guerra, Ayad Lamdassem, Marta Galimany, Elena Loyo y Laura Méndez (maratón), Diego García Carrera, Luis Alberto Amezcua, Álvaro Martín, Raquel González, Laura García Caro y María Pérez (20 km marcha), Luis Manuel Corchete, Marc Tur y Jesús Ángel García Bragado (50 km marcha), Adrián Ben (800), Mohamed Katir, Adel Mechaal y Kevin López (1.500), Mohamed Katir (5000), Orlando Ortega (110 vallas), Fernando Carro, Ibrahim Ezzaydouni y Daniel Arce (3000 obstáculos), Pablo Torrijos (triple salto), Lois Maikel Martínez (disco), Javier Cienfuegos (martillo), Irene Sánchez-Escribano (3.000 obstáculos), Ana Peleteiro (triple salto), Belén Toimil (peso), Julio Arenas, Andrea Jiménez, Aauri Bokesa y Bernat Erta (4x400 mixto)

Bádminton (1): Pablo Abián

Baloncesto (24): Selecciones masculina (12) y femenina (12)

Balonmano (28): Selecciones masculina (14) y femenina (14)

Boxeo (2): Gabriel Escobar (-52 kg) y José Quiles (-57 kg)

Ciclismo en carretera (7): Alejandro Valverde, Mikel Landa, Luis León Sánchez, Jesús Herrada y Enric Mas; Mavi García y Ane Santesteban

Ciclismo en pista (2): Albert Torres (madison y ómnium) y Sebastián Mora (madison)

Ciclismo de montaña (3): Jofre Culell, David Valero y Rocío García

Esgrima (1): Carlos Llavador

Fútbol (18): Selección masculina (18)

Gimnasia artística (8): Roxana Popa, Cintia Rodríguez, Ana Pérez y Marina González (individual y equipo); Néstor Abad, Joel Plata, Nicolau Mir y Thierno Diallo (individual y equipo).

Hípica (5): Severo Jurado, Beatriz Ferrer-Salat y Claudio Castilla (doma individual y doma por equipos), Francisco Gaviño (concurso completo) y Eduardo Álvarez Aznar (saltos)

Hockey hierba (32): Selección masculina (16) y selección femenina (16)

Kárate (2): Sandra Sánchez (kata) y Damián Quintero (kata)

Montaña y escalada (1): Alberto Ginés

Natación (10): Lidón Muñoz (100 libre), Mireia Belmonte (800 y 1500 libre), Jimena Pérez (800 y 1500 libre), África Zamorano (200 espalda), Jessica Vall (100 y 200 braza), Marina García (200 braza), Hugo González (100 espalda y 200 estilos), Nicolás García (200 espalda) y Joan Lluís Pons (400 estilos). César Castro (200 libre; pendiente de aprobar)

Natación en aguas abiertas (1): Alberto Martínez (10 km.)

Natación artística (2): Paula Ramírez y Sara Saldaña (dúo)

Piragüismo en aguas tranquilas (11): Teresa Portela (K1-200); Isabel Contreras (K1-500); María Corbera (C1-200); Carlos Arévalo (K1-200); Íñigo Peña y Paco Cubelos (K2-1000); Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade (K4-500); Cayetano García y Pablo Martínez (C2-1000)

Piragüismo slalom (4): Ander Elosegi (C1), Maialen Chourraut (K1), Núria Vilarrubla (C1), David Llorente (K1)

Remo (6): Aina Cid y Virginia Díaz (W2-), Manel Balastegui y Caetano Horta (LM2x), Jaime Canalejo y Javier García (M2-)

Saltos (2): Nicolás García Boissier y Alberto Arévalo (trampolín 3 metros)

Skateboard (3): Julia Benedetti, Jaime Mateu y Danny León (park)

Taekwondo (4): Adrián Vicente (-58 kg), Javier Pérez Polo (-68 kg), Raúl Martínez (-80 kg) y Adriana Cerezo (-49 kg)

Tenis de mesa (3): Álvaro Robles, María Xiao y Galia Dvorak (individual)

Tiro con arco (1): Miguel Alvariño (individual; todavía no está asignada)

Tiro olímpico (2): Alberto Fernández y Fátima Gálvez (trap individual y trap mixto)

Vela (15): Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez (470), Silvia Mas y Patricia Cantero (470), Ángel Granda (RS:X), Blanca Manchón (RS:X), Diego Botín y Iago López (49er), Tara Pacheco y Florian Trittel (Nacra 17), Támara Echegoyen y Paula Barceló (49er FX), Cristina Pujol (Laser Radial), Joel Rodríguez (Laser Standard) y Joan Cardona (Finn)

Vóley playa (2): Lili Fernández y Elsa Baquerizo

Waterpolo (24): Selección femenina y masculina (12 jugadores)

