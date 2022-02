El Real Madrid choca con Rulli y el árbitro: empate ante el Villarreal para dar emoción a La Liga

El Villarreal probó pronto la debilidad defensiva del Real Madrid en la banda izquierda de su defensa con una gran jugada de Chukwueze. El nigeriano se fue por velocidad de Vinicius y Marcelo para dejar después sentado a Alaba. Sin embargo, su pase atrás no llegó a ningún compañero y el conjunto de Ancelotti consiguió librar el aviso del submarino amarillo.

Emery sabía que Marcelo sufría en defensa y por ahí intentó el Villarreal hacer daño. Sin embargo, antes del cuarto de hora llegaría una jugada clave en el encuentro. Albiol pega un codazo a Vinicius dentro del área cuando intenta proteger la pelota tras su cesión a Rulli. Agresión, roja para el defensa y penalti a favor del Real Madrid que no señalaron ni Sánchez Martínez sobre el campo ni Iglesias Villanueva en el VAR.

El Villarreal volvió a rondar el gol cuando Danjuma estrelló un balón en el palo. El equipo blanco pasaba por dificultades en defensa con un conjunto castellonense que hilaba bien las jugadas y que percutía una y otra vez por la banda derecha de su ataque con Chukwueze imponiéndose todo el rato a Marcelo.

Asensio se jugó la expulsión con una dura entrada a Iborra cuando intentaba hacer una ruleta. El jugador del Villarreal se adelantó al madridista y el balear le clavó los tacos. No entró aquí tampoco el VAR y la acción del futbolista blanco se quedó en una amarilla que parecía teñida de rojo.

El duelo tenía todo y ocasiones en ambas áreas. La primera vez que el Real Madrid encontró la espalda de la defensa amarilla, Bale se plantó solo ante Rulli. El galés, que solo apareció en esa oportunidad durante la primera mitad, estrelló la pelota en el cuerpo del portero argentino.

La polémica volvería antes del descanso, ya que con el balón parado Parejo soltó el brazo a Vinicius y este cayó al suelo. Otra roja perdonada por Sánchez Martínez en una primera mitad para olvidar del colegiado. No era penalti porque Kroos no había puesto la pelota en juego, pero la expulsión no admitía ningún tipo de duda.

En la segunda mitad el Real Madrid mejoró y se adueñó del encuentro. Bale mandó un balón al larguero. Mejor dicho, el esférico choca contra el poste después de que Rulli tocara lo justo. El argentino se agrandó para mantener al Villarreal en la pelea y después de esta intervención también ganó un mano a mano Vinicius en una clara ocasión para los de Ancelotti.

El partido fue otro después del paso por vestuarios. El Real Madrid encerró a un submarino amarillo que Rulli mantuvo a flote. El portero volvió a ganar el duelo a un buen Bale al que solo el argentino le privaba del gol. El galés se acomodó la pelota dentro del área, pero su disparo fue despejado por el guardameta.

Destacar también el encuentro de Militao. El defensa dio una verdadera exhibición en La Cerámica y demostró por qué es ahora mismo considerado uno de los mejores centrales del mundo, si no el mejor. Duelo disputado por el brasileño, duelo que ganó. Militao y Alaba han echo a olvidar en pocos meses a una pareja de leyenda como la formada por Varane y Sergio Ramos.

Para el tramo decisivo del partido, tanto Ancelotti como Emery movieron el banquillo y fue el Villarreal el que mejoró entonces para desatarse y respirar tras los minutos de acoso madridista. Consecuencia de ello, el ritmo fue bajando poco a poco como vela que se apaga. No sin antes con una gran ocasión de Jovic que estrelló su vaselina a Rulli en el larguero. Un fin de fiesta de infarto y a la altura del gran encuentro que se vivió en La Cerámica.

El duelo, intenso y polémico, acabó con un 0-0 que no deja completamente satisfecho a ninguno de los dos. Al Real Madrid porque ve su ventaja recortada a cuatro puntos tras el triunfo del Sevilla y al Villarreal porque el punto no le sirve para meter presión a Atlético y Barcelona en la lucha por la cuarta plaza.

Sigue los temas que te interesan