Koke: "Firmaría empatar ante el Barça en el Camp Nou y ganar otra Liga"

El Atlético de Madrid visita el Camp Nou este domingo. El partido ante el Fútbol Club Barcelona es muy importante para uno y otro equipo. Ninguno de los dos grandes de La Liga quiere quedarse fuera de la Champions League la próxima temporada. Sobre este duelo ha hablado con Vamos el capitán rojiblanco, Koke Resurrección.

Cómo llegan al Camp Nou

"Seguro que será agónico como siempre nos pasa, pero esperemos hacer un buen partido, el día del Valencia nos dio un subidón y ojalá podamos seguir con él. Con las claves que nos dará el míster y las ganas con las que vamos, podemos hacer daño al Barcelona".

¿Quién se juega más?

"Queda mucha Liga, empezamos febrero y puede pasar de todo. Nosotros la pasada temporada mira como estábamos y casi nos coge el Madrid. Estuvo muy igualada La Liga. Está todo muy igualado y puede pasar de todo".

¿Hay relajación?

"Más que relajación es que a veces no salen las cosas por mucho que lo intentes o trabajes. Hay que cambiar esa dinámica, empezando por lo que se vio el día del Valencia, donde fuimos a por el partido en el segundo tiempo. Hemos demostrado que si hacemos bien nuestro trabajo podemos ganar muchos partidos".

Críticas al equipo

"Muchas veces no leo las críticas ni los halagos. Al final, todo debilita. Estoy centrado en ayudar al equipo, hacerle jugar y defender cuando toca. Ganar que es lo más importante. No me paro en nada más que no sea trabajar".

Luis Suárez, en un partido del Atlético de Madrid de la temporada 2021/2022 Reuters

Luis Suárez

"Intenta hacer todo lo que le dice el míster, lo que necesita el equipo y como a todos, a veces le salen las cosas y a veces no. Son dinámicas de equipo y él está tranquilo. Seguro que va a hacer goles, que es lo que mejor sabe hacer".

Refuerzos en invierno

"Se han adaptado bien, tenemos un equipo humano muy bueno, de muy buenas personas y se han adaptado muy bien. Daniel lleva muchos años en La Liga y hay que ayudar a Reinildo porque será mucho mejor para todos".

Pasión por el fútbol de Simeone

"Quién no lo conoce y no lo ve en el día a día quizá no ha visto esa parte humana que tiene, pero él vive cada entrenamiento como se le ve en el banquillo. Así es él".

Mensaje de Simeone

"¿Por qué no puede ser un Ferguson del Atlético? Tiene mucha energía y ese mensaje que sigue llegando a la gente, Es importantísimo".

El 'Cholo' Simeone, en un partido del Atlético de Madrid de la temporada 2021/2022 EFE

Regreso al Camp Nou

"El lugar donde debuta uno nunca se le olvida. En uno de los mejores estadios del mundo y ante un gran equipo como es el Barcelona. Siempre es especial volver y ojalá podamos conseguir una victoria".

Sobre el Barça

"Es diferente, sabes que puede ganar el partido en cualquier momento porque tiene grandes futbolistas con mucha ilusión de hacer las cosas bien. Seguro que va a ser el Barcelona de otros años para conseguir triunfos".

16 años sin ganar en el Camp Nou

"Firmaría empatar en el Camp Nou y ganar otra Liga, pero tenemos ganas de ganar allí. Yo no he tenido la oportunidad de ganar allí en Liga y porqué no esta vez puede ser la primera".

