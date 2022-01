Koke avisa al Barcelona antes del partido de Liga: "Nuestra prioridad ahora mismo es ganarlos"

La Gala de la Prensa Deportiva de Madrid ha celebrado este lunes su entrega de premios. Uno de ellos ha ido a parar al Atlético, galardón que fue recogido por Koke Resurrección. El centrocampista rojiblanco ha hablado del 'Cholo' Simeone después del estreno de su documental 'Vivir partido a partido'. También se ha referido a la situación del equipo colchonero y el próximo duelo ante el Fútbol Club Barcelona.

El futbolista ha asegurado que "el Simeone que se puede ver en el documental le representa perfectamente". "Lo que tenemos la suerte de vivir el día a día con él, lo sabemos. Es un luchador en el día a día, en todo lo que hace. Es lo que representa como persona. Vive el fútbol con la máxima intensidad, con pasión, tanto en la familia como en el trabajo", ha agregado.

Hay una frase que dice el entrenador argentino y que fue acuñado por el propio Koke: "Es como la vida. Todos nacemos y algún día nos toca morir. Cuanto más lejos sea en el tiempo, mucho mejor". El futbolista español se ha referido a continuación a la situación del Atlético de Madrid y de las críticas que ha cosechado el equipo en los últimos tiempos.

Koke Resurrección, en un partido del Atlético de Madrid de la temporada 2021/2022 Reuters

"Las críticas ahí están y hay que respetarlas. Forman parte de nuestro trabajo. Nosotros intentamos ganar todos los partidos, pero en función del resultado a la gente opina y hay que aceptarlo. Lo que tenemos que hacer es hacer bien las cosas dentro entrar en el juego y ganar los máximos partidos posibles", ha señalado Koke Resurrección antes de la gala.

Objetivo Barça

El Atlético se enfrenta al Manchester United en los octavos de la Champions League. Pero ahora en el vestuario colchonero piensan en el duelo más inmediato. Y este no es otro que el partido de La Liga frente al Barça: "Nuestra prioridad ahora mismo es la Champions y ganar al Barcelona". Este domingo 6 de febrero el balón echará a rodar en el Camp Nou a las 16:15 horas.

Antes de entrar a la gala, el centrocampista del Atleti también ha hablado del posible fichaje de Reinildo por la entidad rojiblanca: "No sé si al final va a fichar o no, si es oficial. La verdad es que no conozco mucho a Reinildo. Si al final viene, será bienvenido. Todo lo que sea sumar es bueno para el Atlético".

