Simeone: "El Cholo futbolista no jugaría conmigo de entrenador"

Amazon Prime Video sacó a la luz el documental que tienen a Diego Pablo Simeone como protagonista: Vivir partido a partido. El entrenador del Atlético de Madrid ha ido hablando en los últimos días sobre la producción y también de su carrera. En esta última ocasión, ha reflexionado sobre los cambios que ha vivido desde que pasase del terreno de juego al banquillo.

El 'Cholo' ha dejado muy claro que su vida no ha cambiado mucho en la última década. Sí que ha ampliado la familia, pero que en lo que respecta al trabajo, sigue con "la misma ilusión y pasión" que al principio. Eso sí, ha reconocido que con el paso de los años ha aprendido a entender mejor a sus futbolistas.

En lo que no se ha mordido la lengua el 'Cholo' Simeone es a la hora de revelar qué le diría él mismo como entrenador a su 'yo' jugador. El argentino ha asegurado que alguien como él nunca jugaría con él de míster: "Lo primero, no jugaría conmigo de entrenador".

Cambios desde hace diez años

"No cambio, creo que tengo una forma de vida muy parecida. Ahora con dos hijas más, pero con la misma ilusión y pasión referida al trabajo que es el fútbol".

¿Qué le diría como entrenador al Cholo jugador?

"Lo primero, no jugaría conmigo de entrenador. Al futbolista que me tocó ser, siempre me gustó la determinación y la ilusión con la que enfrentaba entrenamientos, partidos y momentos de no jugar y ser suplente e intervenir en el equipo para ayudar a ganar. Esa siempre fue mi mejor parte como futbolista".

Cambios en la figura del futbolista

"Las comparaciones siempre son odiosas. Nada fue igual en el pasado. Evidentemente, ha evolucionado y ha cambiado la cambia de pensar y de actuar del jugador de hoy. Pero ha cambiado en el fútbol, como ha cambiado en la medicina, en la abogacía… En todos los niveles laborales".

¿Ha cambiado como persona tras convertirse en entrenador?

"Siempre digo que los cuerpos hablan. Me viene un jugador y yo ya sé lo que le pasa, si está contento, si está enojado, si tiene ganas de que le hables, si no. Eso sí me lo hizo ver todo este recorrido".

