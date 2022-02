Aubameyang habla por primera vez como futbolista culé: "Es un honor estar en el Barça"

Este miércoles el Fútbol Club Barcelona confirmó el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang hasta junio de 2025. Una incorporación anunciada, ya que el atacante gabonés se había desvinculado del Arsenal antes del cierre de la ventana de transferencias del periodo invernal.

El futbolista ha hablado así por primera vez como nuevo jugador culé. Ante las cámaras del club, Aubameyang ha destacado que "es un honor estar en el Barça". "Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí. Tengo ganas de estar en el campo. Fue un día muy largo, pero al final estoy aquí, con muchas ganas", ha asegurado el de Gabón.

"Pienso que el Barcelona es uno de los clubes más grandes del mundo y es un honor para mí estar aquí", ha continuado el delantero. Declaraciones que están siendo de lo más comentadas ya que nunca ha ocultado que su sueño era jugar algún día en el Real Madrid. De hecho, llegó a prometérselo a su abuelo.

❝Es un honor estar en el Barça. Estoy para ayudar y dar lo máximo❞@Auba pic.twitter.com/bFGA5nOH5O — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 2, 2022

Aubameyang llega a Can Barça para intentar reflotar el proyecto que ahora lidera Xavi Hernández. Sin Supercopa de España y fuera de la Champions League y la Copa del Rey, el club catalán quiere volver a luchar por todos los títulos. Para este fin aportará el gabonés su experiencia: "Tengo experiencia. He jugado en Francia, Alemania e Inglaterra. Estoy aquí para ayudar y dar el máximo para el equipo".

Despedida del Arsenal

Antes de su fichaje por el Barcelona, el delantero quiso despedirse del Arsenal a través de las redes sociales con una emotiva carta:

"A los fans del Arsenal,

Gracias por hacer que Londres sea casa para mí y para mi familia durante los últimos cuatro años. Hemos atravesado por altibajos juntos, pero vuestro apoyo lo ha significado todo. He tenido la oportunidad de ganar trofeos y ha sido un honor ser capitán de este club que siempre llevaré en mi corazón. Siempre he estado concentrado y comprometido al cien por cien en darlo todo por este club, y por eso irme sin una despedida real duele, pero esto es fútbol. ¡Estoy triste por no haber tenido la oportunidad de ayudar a mis compañeros de equipo en las últimas semanas, pero no tengo más que respeto por este club y desearle de verdad a todos mis chicos y a los fans todo lo mejor y muchos años exitosos en el futuro!

Amor,

Auba".

