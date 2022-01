El Betis condena las burlas sobre Joan Jordán e insiste: "El Sevilla simuló una lesión inhabilitante"

El Real Betis sigue defendiendo que el Sevilla intentó por todos los medios aplazar la eliminatoria de Copa del Rey. Ángel Haro, presidente del club verdiblanco, ha asegurado que desde el cuadro hispalense se "simuló una lesión inhabilitante" con el objetivo de que el duelo no continuara. Por ello, y en base a un informe pericial, tienen claro que "el impacto no pudo provocar" una lesión de tal gravedad.

El máximo responsable de la entidad del Villamarín ha sido tajante al defender que tienen "un informe con validez judicial" donde se dice "que la velocidad del impacto no pudo provocar una lesión inhabilitante". "El impacto no pudo provocar una lesión. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. La energía de ese impacto es de 3 julios, equivalente a una botella de agua semivacía", ha explicado en El Partidazo de COPE.

El presidente bético ha destacado que no vio a Monchi hablar por teléfono y señala al delegado Martagón como persona fundamental en lo sucedido. "El vídeo aporta mucho información", ha incidido. Según su informe, es Martagón quien mantiene una conversación telefónica a partir de la cual se presiona a Joan Jordán para que se tire al césped y evite que continúe el encuentro.

"El Sevilla simuló que había una lesión inhabilitante para que no se reanudase el partido", ha repetido en varias ocasiones. "El primer responsable es el que lanzó el objeto, pero los siguientes son los que simularon", ha destacado Ángel Haro. "En el parte médico de Jordán no pone que sufra una lesión inhabilitante. De hecho, la prescripción médica es que se tome un Enantyum y se vaya a casa".

El presidente del Betis también ha criticado "las burlas de jugadores y directivos" de su equipo. "No me gustaron", ha reconocido. "Parece que es una burla a un deportista que ha sufrido una agresión y las repruebo". Pese a ello, ha recalcado que la actitud del Sevilla no fue la más deportiva.

"Si nadie me lo impide, yo voy a ir al Sánchez Pizjuán en el próximo derbi", ha afirmado, sin mandar un mensaje al rival. "Nos gustaría que Pepe Castro no negara lo evidente. Mi mano está tendida". El próximo duelo será el 27 de febrero en el Sánchez Pizjuán. Será la primera vez que los dos equipos se reencuentren tras lo sucedido.

El agresor, detenido

La acción en cuestión se produjo desde la grada. Un aficionado del fondo más radical del Benito Villamarín lanzó una especie de barra de PVC al terreno de juego. Esta golpeó a Joan Jordan, que cayó tendido al suelo tras el impacto. El duelo se paralizó durante unos cuantos minutos a la espera de saber qué se iba a hacer. Y fue ahí donde desde el Sevilla se defendió la suspensión y desde el Betis la reanudación. El agresor sería detenido después.

