Canales, sobre la agresión a Joan Jordan: "No encaja en el deporte, pero luego pasaron otro tipo de cosas"

Sergio Canales, jugador y uno de los capitanes del Real Betis, ha asegurado que el club verdiblanco investiga lo sucedido en el pasado derbi de la Copa del Rey ante el Sevilla. El partido tuvo que jugarse a puerta cerrada tras la agresión de un ultra a Joan Jordán y desembocó una cadena de conflictos entre los dos clubes de la ciudad. Según el jugador, tras la agresión "pasaron otro tipo de cosas".

El ex de Valencia o Real Sociedad no ha concretado a qué tipo de actuaciones se refiere. Canales se ha limitado a condenar la agresión y ha subrayar que el club también está analizando los movimientos realizados por el Sevilla. "Luego pasaron otro tipo de cosas en las que está trabajando el club y que son extradeportivas. Dentro de poco se verá", ha explicado en El Objetivo de laSexta.

"Es un tema complicado. Es un derbi, mucha tensión. Se vive con una tensión increíble. Todos los que he vivido han sido ejemplares", indicó Canales. Sin embargo, la agresión a Joan Jordán "no encaja en el deporte". "La suerte es que se pudo detener a la persona que lo hizo y hay que intentar ser justos", ha defendido el jugador.

Sergio Canales celebra su gol. EFE

El cántabro se refiere de forma indirecta a las críticas posteriores del Sevilla. El club hispalense defendió desde un primer momento la suspensión del duelo. Sin embargo, se mostró contrario a que se reanudara tan solo un día después por contar con la baja de la propia víctima. A ello se sumaron algunas imágenes de jugadores del Betis en donde parecían burlarse de Jordan y señalarle por una posible exageración de la agresión.

El Betis acabó ganando la eliminatoria y el Sevilla criticó públicamente haber sido perjudicado por la disputa del encuentro. Una tensión que, según Canales, se resolverá "dentro de poco" por las gestiones que está llevando a cabo el Real Betis.

Factor psicológico

El jugador habló de muchos más temas durante su visita al programa de Ana Pastor. Canales destacó su nerviosismo cuando fichó por el Real Madrid o las complicaciones a las que se tuvo que enfrentar durante sus tres grandes lesiones de rodilla. Sin embargo, hizo hincapié en el cambio de alimentación y en el apoyo psicológico que ha tenido durante todo este proceso.

"Ahora está mucho más en el día a día, está más normalizado. Antes se acudía -al psicólogo- cuando tenías el problema, ahora para sacar rendimiento a tu carrera y tu vida. Me considero buen jugador, pero sobre todo tengo ganas y objetivos grandes que quiero conseguir. Si no, no pasa nada porque conseguiré otras cosas", ha explicado.

El centrocampista comenzó a interesarse por este ámbito durante una de sus recuperaciones. Con nueve meses por delante, empezó a estudiar psicología deportiva. Y ahí conoció a su psicólogo actual y cambió por completo su rutina. Eso, sumado a una nueva dieta, le permitió transformarse hasta conseguir su mejor estado físico.

"Para mí fue clave. Llegué con muchos dolores. Cambié mi estilo de vida, no es una dieta. Saber qué comer, qué necesitas. Con mi psicólogo lo hablaba, ninguno de mis objetivos era jugar 90 minutos y llegar bien al final. Eso lo cambié y muchos partidos, mis mejores momentos son en los minutos finales", ha relatado.

Después de superar todos esos obstáculos, Sergio Canales aspira ahora a la Selección y a liderar el Betis. Incluso Joaquín, histórico del club verdiblanco, intervino en el programa para defender que "todo lo que le pase se lo merece" porque "es un privilegio" tener a un jugador como Sergio Canales en el Betis.

[Más información - Los ultras más violentos de La Liga siguen ahí aunque no los veamos: peleas en la calle y dinero negro]

Sigue los temas que te interesan