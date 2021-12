Lewandowski no cree a Messi: "Me gustaría que sea sincero"

El Balón de Oro 2021 dejó una gala con mucha polémica después del triunfo de Leo Messi. El delantero del Paris Saint-Germain logró hacerse con su séptimo galardón dorado y como pasase en 2010, después de la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica, no todo el mundo ha estado de acuerdo con que haya sido él el ganador.

Muchos creían que iba a ganar el Balón de Oro Karim Benzema. Otros Robert Lewandowski. Y sobre el delantero polaco habló durante su propio discurso el de Rosario. En el Théatre du Chatelet de París, Lionel Messi pidió que le diesen el premio de 2020, que quedó desierto por la pandemia de la Covid-19, al jugador del Bayern Múnich.

"Quiero decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Te mereces tu Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería darte tu Balón de Oro y tenerlo como te mereciste. Ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa", dijo el ex del Barça en la gala.

Opinión de Lewandowski

El internacional polaco habló con Moc Futbolu, de la cadena Kanale Sportowym de su país, sobre las palabras que le dedicó Messi. Esas declaraciones llegaron hasta Argentina y el diario Olé pidió a una traductora que les confirmase qué había dicho Lewandowski.

Robert Lewandowski celebra un gol con el Bayern Múnich Reuters

"Quisiera que sea una declaración sincera y copada de un gran jugador y no solo una declaración, sino que no sean puras palabras. Por supuesto, no me quiero enorgullecer o emocionar pero, como dije, hay toda una elección en base a todo lo que se está haciendo", afirmó el delantero.

"Estás tan cerca y estás disputando el puesto con un jugador tan grande y tan genial como Messi, y después te llegan los comentarios que te merecías el premio... Obviamente yo respeto como juega Messi, lo que él logró y el nivel que tiene, pero el solo hecho de poder estar disputando el puesto con él es para mí un indicador de mi propio nivel. Obviamente yo lo aprecio, me pone muy orgulloso, pero bien adentro sentí una tristeza que no fue de un día o dos sino bastante más y estoy contento de que no nos tocó un partido en la semana en este tiempo", sentenció el futbolista.

