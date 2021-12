Thiago le hace a su padre Leo Messi la pregunta que muchos piensan: "¿Por qué ganaste el Balón de Oro?"

Leo Messi ganó hace solo una semana su séptimo Balón de Oro. El jugador argentino, que ganó la Copa del Rey con el Barça y la Copa América con Argentina, no ha tenido una temporada precisamente para enmarcar. Sin embargo, su primer gran título con la albiceleste después de tres lustros de intentos y regular nivel durante la primera parte del 2021 le han hecho ganador del premio.

El futbolista argentino no está acabando la temporada como le gustaría ya que su adaptación al PSG está siendo complicada. Si ya su final de temporada pasada en el Barça no fue fácil, este comienzo de curso no está siendo nada llevadero para él. Ya ha recibido críticas muy duras por su pobre rendimiento.

Sin embargo, eso no ha influido en los votantes al Balón de Oro que le han vuelto a elegir como ganador del premio individual que entrega la revista France Football y que le condecora con el reconocimiento de mejor futbolista del mundo. Además, este premio le hace abrir una pequeña brecha con su gran rival Cristiano Ronaldo, que se queda con cinco.

Leo Messi, Balón de Oro 2021 Reuters

Sin embargo, la elección de Messi como Balón de Oro ha generado muchas polémicas. Se podría decir que han pasado ya 7 días y todavía no han cesado. Las críticas sobre su elección han levantado ampollas en países como Italia o Alemania, donde veían a otros jugadores con más méritos para llevarse el premio tras una temporada de Messi que ha sido de lo más corriente teniendo en cuenta sus enormes capacidades.

Jugadores como Jorginho, ganador de la Champions League y la Eurocopa, Benzema y sobre todo Robert Lewandowski también estuvieron en la pelea hasa el final. De hecho, el polaco fue segundo mientras que el delantero del Real Madrid quedó cuarto, justo por detrás del centrocampista de la selección italiana.

El ariete del Bayern de Múnich era el otro gran favorito en las apuestas después de otra excelente temporada en Alemania y, sobre todo, después de que en el año 2020, cuando hizo el triplete con el conjuno bávaro, no fuera reconocido como el mejor al decidir la revista France Football que no entregarían el premio en año de pandemia. Lewandowski vio como así se le iba la gran oportunidad de su carrera.

El propio Leo Messi, en el discurso posterior a recoger su galardón, reconoció que Robert también lo merecía, sobre todo por ese gran 2020 y que los organizadores del premio debían reconsiderar la opción de entregárselo, aunque sea sin votación y a toro pasado, ya que sus méritos no generaban ninguna discusión.

La anécdota de Thiago

Tras ganar el Balón de Oro, Messi ha protagonizado una divertida anécdota con uno de sus hijos, Thiago, quien no se acuerda de los galardones que ha ganado su padre y que no entiende por qué tiene 7 ya en casa.

Thiago Messi no entendía por qué había siete Balones de Oro



AMO. pic.twitter.com/EaYHHyo1Qi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 4, 2021

"¿Por qué siete papá?", le pregunta Thiago. Y continúa, "¿no tenías seis?". Messi le responde: "Con el de ahora siete". Su hijo, extrañado, le cuestiona: "¿Lo ganaste? En casa solo había seis. ¿Cuándo lo ganaste? ¿Por qué?". Esa pregunta es la que ha generado un gran revuelo en redes sociales ya que muchos críticos con el premio se la llevan haciendo durante varios días.

[Más información: Los votos más raros del Balón de Oro: el feo a Cristiano en Portugal, el elegido en España...]

Sigue los temas que te interesan