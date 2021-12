Eric Dier, el jugador del Tottenham que no teme hablar de política: "El Brexit fue un error"

Eric Dier (Inglaterra, 1994) se ha propuesto acabar con los estereotipos que acompañan a los futbolistas. El defensa del Tottenham Hotspur apuesta por la libertad de los deportistas para pronunciarse en todo tipo de aspectos, incluidos los políticos y a pesar de que se produzcan en momentos de gran polarización. Él, de hecho, ya se atrevió a posicionarse en plena campaña del Brexit en 2019. Y, por ello, sigue decidido a acabar con la imagen del millonario que únicamente piensa en coches.

El zaguero ha concecido una amplia entrevista al diario británico Daily Mail donde refleja ese pensamiento tan rompedor respecto al futbolista actual. La presión de las marcas, los miles de seguidores y los intereses económicos han hecho que más de una estrella se haya ahorrado comentarios que fueran más allá del fútbol y de los terrenos de juego. Algo que, en el caso de Eric Dier, no ha ocurrido.

Si en 2019 se opuso al Brexit, en 2021 está convencido de que su postura fue la más correcta. "No me arrepiento de nada", ha reafirmado el británico. "Estoy muy en contra y el tiempo lo está diciendo, lo está demostrando", ha recalcado respecto al fracaso que ha supuesto la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

"Uno de los problemas era el enorme distanciamiento entre Londres y el resto del país y cómo se sentía el resto del país frente a Londres. Y eso es algo que es un tema realmente interesante, porque Londres es tan multicultural y tan diversa". Pese a su claridad, tomar esa posición no es fácil y hacerla pública menos aún.

"La gente se sorprendería mucho de los temas que se hablan en un vestuario", ha desvelado en la entrevista con Daily Mail. "Los jugadores de fútbol están muy encasillados en una forma de ser: dinero, coches, tatuajes. No tengo ningún problema con ninguna de esas cosas. Me gustan las cosas bonitas. Me gustan los coches bonitos. Y eso es normal", ha indicado.

"Los jugadores se sienten cada vez más abiertos a hablar de esas cosas. Toda esta conversación sobre 'estás perdiendo la concentración en el fútbol'... Estoy totalmente en desacuerdo", ha criticado. "Para mí el fútbol es lo más importante y nunca perdería mi concentración en él". El propio Dier, cabe recordar, se sumó a la campaña que luchaba contra el racismo y las agresiones verbales a jugadores.

La gran apuesta del defensa es que los futbolistas empiecen a llevar íntegramente sus redes sociales. Según relata Eric Dier, "los jugadores tienen mucho miedo de escribir algo incorrecto o de decir la palabra equivocada o de escribir un mensaje que se perciba de manera equivocada". Por ello, más de uno deja en manos de especialistas sus publicaciones. Dier escribe las suyas propias y confía en que cada vez haya más libertad: "No veo por qué no se nos debería permitir expresar nuestras opiniones".

