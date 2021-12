Guardiola abre una nueva vía de futuro: entrenar en la MLS después del Manchester City

El futuro de Pep Guardiola es una de las cuestiones que mantiene en vilo al mundo del fútbol. El entrenador español tiene contrato con el Manchester City hasta el año 2023 y mucho se ha especulado con qué hará después. Tiene claro que no dirigirá a ningún otro equipo de la Premier League y había abierto las puertas a ponerse a los mandos de una selección nacional.

Sin embargo, parece que podría estar sobre la mesa una nueva posibilidad para él. Esta no sería otra que continuar en el City Football Group, pero no en el club de Mánchester, sino en el de Nueva York. Sobre la MLS y el fútbol en Estados Unidos ha hablado recientemente Guardiola.

"Lo he dicho durante muchos años. Creo que hay un futuro increíblemente brillante para el fútbol en los Estados Unidos", ha dicho el de Sampedor. "Por todo el mundo, he visto cómo el fútbol puede cambiar vidas; une a la gente como ningún otro deporte", destacó también el ex de Barcelona y Bayern Múnich.

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City de la temporada 2021/2022 Reuters

El catalán vivió durante un año en Nueva York. De ahí que conozca bien la ciudad y que no le importe volver por un tiempo. Además, ha sacado pecho por el proyecto del City Football Group en todo el mundo: "Me encuentro muy orgulloso de que nuestro Grupo en usar al deporte para unir a la gente y darles a los jóvenes más espacios para practicar el juego que amamos aquí en Manchester y alrededor del planeta".

Así las cosas, el New York City FC podría ser el siguiente banquillo en el que se siente Pep Guardiola. Hace ya un mes, habló maravillas de la 'Gran Manzana': "Es una ciudad que amo profundamente y al paso de los años, he tenido la fortuna de ver de primera mano la pasión que los neoyorquinos tienen por el fútbol".

¿Y una selección?

Esta es una posibilidad que se maneja para su futuro, aunque su gran propósito es dirigir a una selección nacional, algo que ha puesto de relieve en los últimos meses en alguna que otra ocasión: "Una selección es el siguiente paso. Debo tomarme un descanso después de siete años en el Manchester City, necesito detenerme y ver, aprender de otros entrenadores y tal vez tomar ese camino. Me gustaría entrenar en una Eurocopa, una Copa América o un Mundial".

