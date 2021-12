Varane: "El Real Madrid es especial porque tiene mentalidad ganadora"

Raphaël Varane decidió abandonar el Real Madrid para fichar por el Manchester United el pasado verano. Campeón en cuatro ocasiones de la Champions League, además de otros títulos, y del Mundial de fútbol con la selección de Francia en la Copa del Mundo de Rusia 2018, el defensa ha hablado con The Telegraph sobre su carrera profesional.

El futbolista francés llegó al Real Madrid de la mano de José Mourinho y de Zinedine Zidane. En varias ocasiones, ha explicado cómo una llamada de 'Zizou' lo cambió todo. Y es que hace ya una década pudo haber recalado en Old Trafford, pero entonces Zidane contactó con él y de ahí a aterrizar en la casa blanca.

"La primera idea era ir al United. Fue un momento loco de mi vida. Jugaba en el primer equipo del Lens y el club sabía que tenía que venderme, así que hubo muchos agentes que me llamaron. Estaba cansado porque había muchas cosas que hacer y que pensar", ha comenzado explicando el central galo.

Presentación de Varane con el Real Madrid

"Cuando 'Zizou' me llamó, yo estaba atareado y no supe que era él al principio. Cuando le reconocí, me quedé en shock. Le dije que me llamase más adelante. Cuando lo hizo, el fichaje por el Real Madrid se aceleró", ha continuado explicando Varane al tabloide británico.

Etapa en el Madrid

Su fichaje por el Real Madrid dio rienda suelta a la conquista de grandes títulos, aunque hay algo que siempre le ha llamado la atención de la afición merengue: "Después de ganar la Champions League, los aficionados no te felicitan. Te dicen 'muy bien, a por la siguiente'. Eso fue después de la primera y gané cuatro. Pero siempre decían 'muy bien, a por la siguiente'".

Varane aplaude a la afición en Cibeles

"A veces creo que tienes que disfrutar de lo que tienes y lo que había era bueno. No siempre lo celebrábamos juntos porque, por ejemplo, después de la última Champions League teníamos el Mundial (de 2018). A veces quería apretar el botón de pausa y tener tiempo para celebrar los títulos", ha reflexionado el jugador.

Aunque esto también lleva a un punto importante: el ADN madridista. "Por eso el Real Madrid es especial. Porque tiene esta mentalidad ganadora. Es diferente. Por eso también quería cambiar. No porque no me guste esa mentalidad o porque sea mala, es muy buena, pero quería probar algo distinto", ha agregado Varane.

El United, nuevo reto

Sus años en la máxima exigencia del Real Madrid le llevaron hasta el Manchester United: "Para este club es importante estar en la cima. Es un gran desafío. Un desafío que me motiva. Lo gané todo en Madrid, luego busqué algo diferente. Defender la historia. Tienes que luchar por algo que sea más grande que tú mismo. Tienes que luchar por el club, por la afición y por la historia. Es muy importante".

"El Manchester United es especial por eso, e Inglaterra es distinta si lo comparas con otros países de Europa", ha apuntado, para, además, poner un ejemplo de esto: "Íbamos perdiendo en Old Trafford 0-2 y ganamos 3-2. El estadio empujó al equipo. En otros países es distinto si vas perdiendo 0-2, el ambiente sería muy diferente". Raphaël Varane quería un nuevo reto y lo ha encontrado en el Teatro de los Sueños.

