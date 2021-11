Umtiti, el protegido de Luis Enrique que se convirtió en un grave problema para el Barça

Una de las noticias que ha trastocado el fútbol español en las últimas horas ha sido la posible rescisión del contrato de Samuel Umtiti por parte del Fútbol Club Barcelona. El diario Sport ha sido el encargado de confirmar que en el Camp Nou no están contentos con el central francés, quien podría abandonar el club el próximo mes de enero. De hecho, esta es una opción de la que ya se habló el pasado verano.

La llegada de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barça no ha cambiado el escenario para el defensa. El futbolista no había entrado en los planes de Ronald Koeman hasta la destitución del entrenador neerlandés y con el fichaje del nuevo técnico, las cosas no van a cambiar para el galo. Xavi no cuenta con Umtiti.

Es por esto por lo que desde las altas esferas del Barcelona están estudiando la manera para rescindir el contrato de Umtiti. No hay que obviar que el central tiene una ficha elevada y que en la presente temporada 2021/2022 no ha disfrutado ni de un solo minuto ni en La Liga ni en la Champions League.

Samuel Umtiti durante un partido del FC Barcelona FC Barcelona

El defensa tiene contrato con el FC Barcelona hasta junio del año 2023. Esto supone lo que queda de la presente temporada y otra más. Pero la situación con él es insostenible. Además, en el club no olvidan que fue uno de los jugadores con los que fue imposible llegar a un acuerdo para reducirse el sueldo, en una operación de 'rebaja salarial' para aplacar las consecuencias de la Covid-19 en la institución.

Fichaje de Luis Enrique

Luis Enrique fue el que apostó por el fichaje de Samuel Umtiti allá por el verano de 2016. El ahora seleccionador español estaba feliz con la llegada de 'Big Sam'. Un defensa que podía hacer las veces de central o de lateral. Un comodín para su Barça, llegando a colocársele en la Ciudad Condal a la altura de por el entonces jugador del Real Madrid Raphaël Varane.

25 millones de euros y un primer contrato de cinco años para asegurarse contar con los servicios de un central de presente y futuro para el club blaugrana. Con todo esto sobre el papel y sumado a la confianza de Luis Enrique, Umtiti fue un fijo en los planes del técnico asturiano.

Luis Enrique, en un partido del FC Barcelona YOAN VALAT Agencia EFE

El comodín del Barça de Luis Enrique le llegaron a llamar, acumulando más de 40 partidos en su primera temporada en la entidad azulgrana. Pero las lesiones, y alguna que otra polémica, fueron lastrando sus actuaciones, hasta el punto de que en el presente curso todavía no se ha estrenado.

Luis Luis Enrique estaba encantado con Umtiti, llegando a felicitarle por un partido que disputaron los culés ante el Sevilla. Pero sin el actual seleccionador de España, el 'efecto Umtiti' se fue diluyendo poco a poco. Semana a semana. Mes a mes. Hasta llegar aquí. Aunque antes, después de la 2017/2018, consiguió firmar su renovación hasta 2023. Luego de esto, todo fue a peor.

Convencer a Umtiti

En verano fue imposible venderle. Tampoco reducirle la ficha. Y ahora el Barcelona intentará un nuevo movimiento para sacar a Umtiti del club. El planteamiento está claro. Así lo confirma Sport. En Can Barça intentarán hacer ver al defensa que a sus 28 años, todavía tiene mucho fútbol por delante, pero para ello debe jugar y tener minutos importantes. Algo del todo inviable en el actual equipo culé.

Desde el FC Barcelona se mueven en los despachos para estudiar las opciones que tienen para la rescisión. Y es que detrás de todo también están los alrededor de 14 millones de euros que cobra Umtiti al año en el Camp Nou. Una masa salarial importante que quedaría libre para futuras incorporaciones. Xavi conoce toda la situación y ya le habría pedido que haga todo lo posible para irse en enero.

