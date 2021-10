La 'bomba' de Umtiti: "Me he sentido solo; como no hablo, se piensan que estoy en el sofá"

Un jugador que ha sido señalado de forma recurrente en el entorno del Barcelona en los últimos años es Samuel Umtiti. El central francés, que lleva tiempo a un nivel muy inferior del que le hizo ganarse un sitio en la zaga culé, todavía no ha debutado en partido oficial esta temporada y sigue esperando su momento para reivindicarse. Al menos, él cree que podrá hacerlo cuando se le dé la oportunidad.

Umtiti ha hablado en una entrevista para Mundo Deportivo en la que analiza su situación y se defiende ante las acusaciones que ha recibido de su propia afición al preferir no salir del Barça pese a no jugar. El francés se justifica así: "Voy a seguir luchando para demostrar a todo el mundo que estoy bien y que puedo jugar y ayudar al equipo como todos. Estoy muy bien y espero que podamos ganar algún título esta temporada y lo tenemos que tener en la cabeza".

De hecho, Umtiti sigue convencido de que puede volver a ser importante en el Barça pese a su realidad actual: "Somos seis centrales, sé que lo tengo complicado para jugar, pero soy muy cabezota", dice en la entrevista. "No me planteo irme en enero, quiero triunfar aquí. No me veo en otro sitio. Mi intención es cumplir el contrato. Estoy esperando tener una oportunidad para demostrar que estoy muy bien, aunque está siendo un poco duro", explica.

Amo a este club, pero es cierto que me he sentido solo

Reconoce que la actitud de la afición hacia él en los últimos tiempos le ha hecho daño: "Amo a este club, pero es cierto que me he sentido solo. Me dolieron los silbidos en el Gamper. Nunca pensé que me pasaría. Yo amo a este club. Pitar no sirve de nada", dice al respecto.

Sobre su situación, es claro: "Nadie sabe lo que he hecho y lo que hago. Los entrenamientos que hago, las dobles sesiones... Soy un trabajador. El fútbol es mi vida, el Barcelona es mi vida. Al final tenía que trabajar más que todo el mundo. Como yo no hablo, la gente piensa que no hago nada, que estoy en el sofá todo el día sin hacer nada pero en casa trabajo, entreno todos los días"

Además, habla de su relación con Koeman: "No tengo ningún problema con el entrenador. Es que no puedo pedir nada, porque el míster toma las decisiones y yo tengo que aceptarlas. Yo debo entrenar y demostrar que estoy bien. ¿Pedir algo? No lo haré y creo que no se debe hacer. Debo demostrarlo en el campo".

Umtiti no pierde la esperanza: "Estoy bien. Estoy mejor que cuando llegué al Barça. Lo único que me falta es el ritmo de los partidos. Estoy muy bien. He cambiado todo... Los entrenamientos, mi dieta. Estoy más fuerte y más rápido que antes", concluye.

