Piqué, al habla con Ibai Llanos: del fichaje de Vinicius por el Barça al Balón de Oro Benzema

Es la pareja de moda. Ibai Llanos y Gerard Piqué convierten en oro todo lo que toca y su última locura no hizo más que confirmarlo. El Mundial de Globos que ganó Perú y que acabó con España en tercera posición fue todo un éxito de audiencia en la plataforma de Twitch.

Antes de hablar del Mundial de Globos, Ibai y Piqué hablaron sobre El Clásico que se celebra este domingo 24 de octubre en el Camp Nou. Para el famoso streamer, su amistad con el futbolista del Barcelona no cambia su corazón madridista: "El Barça nunca será un equipo amigo mí". "Espero que gane el Madrid con dos goles del Balón de Oro, Karim Benzema", afirmó después.

También se animó a hablar del Real Madrid el propio Gerard Piqué. Aunque el defensa culé lo hizo sobre otro nombre propio: Vinicius Júnior. "Hablé con Vinicius y ya estaba hecho, pero llegó el Madrid en el último segundo y le ofreció todo", reveló el central. A lo que Ibai Llanos contestó: "No intentes dinamitar El Clásico, además, por lo que se ve no te salió muy bien esa conversación".

Vinicius Junior, durante un entrenamiento con el Real Madrid Real Madrid

También dio su favorito al Balón de Oro el jugador del Barcelona. Y, por supuesto, su ganador no es Benzema. "Se están desvirtuando los parámetros para dar el premio. Si es por el mejor jugador del mundo, el premio es para Leo Messi", apuntó Piqué durante el encuentro en Twitch.

Lo que no quiso acabar de contar Piqué es una anécdota que pasó después del famoso 2-6 de la temporada 2008/2009: "Hay una anécdota muy buena de un jugador del Madrid del día de 2-6, pero no la voy a decir. Hubo un jugador del Madrid que salió de fiesta esa noche. Hubo uno del Barça que salió y se lo encontró. No te va a sorprender".

Arbitrajes

También hubo tiempo para hablar de los arbitrajes y Piqué fue muy sincero: "El Barça y el Madrid por los clubes que son, nos pitan más a favor que a los demás. Incluso ahora te diría que está el Atlético".

"Pero con todos los respetos, no puedes compararte con clubes que no van a luchar con La Liga, estás compitiendo contra el Madrid. Y lo que pido es igualdad, que debería ser para todos, pero es imposible. No me vale que me digan que Barça y Madrid no se pueden quejar, claro que no me puedo quejar. Pero al final contra quienes compito son contra el Madrid, Atlético, Sevilla...", continuó el jugador culé.

Mundial de Globos

El Mundial de Globos también fue uno de los temas del día en el canal de Ibai. El éxito conlleva la celebración de una segunda edición, en la cual estará Francesco de la Cruz, el primer campeón del mundo de globos: "Es la imagen del Mundial de Globos y está clasificado. Esperemos que esté el año que viene".

Francesco de la Cruz, representante de Perú del Mundial de Globos 2021 Balloon World Cup

Además, Piqué reveló que después de que la cuenta olímpica de París 2024 retuitease el Mundial, él habló con ellos "porque esto puede ser deporte olímpico". También señaló que en Dubái y Estados Unidos están interesados en montar un Mundial de Globos.

El tema se fue calentando y Piqué desveló que pronto habría sorpresa con un nuevo mundial: "Estoy muy caliente Ibai. El jueves tiramos 'palante' y lo anunciamos". "Espera que no me has consultado nada. Me llamó después de ganar al Valencia y me dijo que tenía una idea muy buena", respondió Ibai Llanos. Piqué continuó señalando que "será algo divertido y es una idea muy buena".

Barcelona sería la sede elegida, pero de hacerlo fuera de la Ciudad Condal, Gerard Piqué no descarta incluso el Santiago Bernabéu: "Si me llama Florentino y me dice: tienes el nuevo Bernabéu gratis, vamos y lo hacemos ahí". El streamer estuvo rápido y le dijo a su amigo que eso le quitaba "puntos del carné de barcelonista". Para cerrar este capítulo, el central comentó que sería viable "si el evento se desarrollara fuera de Barcelona y si Florentino lo cede gratis. ¡¿Por qué no?!".

