Conte, nuevo entrenador del Tottenham: Levy le da 175 millones para fichar y el Madrid está pendiente

La llegada de Antonio Conte al Tottenham Hotspur ya es oficial. Si el italiano no llegó este verano fue porque Daniel Levy no quería hacer una gran inversión en fichajes, pero tras un inicio de temporada malo ya no tiene dudas. Nuno Espirito Santo ya es historia y ahora afrontan un nuevo futuro con el italiano. Ahora sí están dispuestos de hacer un gran dispendio que, según The Sun, se podría ir hasta los 175 millones de euros. En el Real Madrid están pendientes porque podrían llegar ofertas.

El técnico pedía fichajes en verano y los sigue pidiendo ahora. No está contento con los jugadores que se encontrará en el vestuario cuando llegue el primer día. A pesar de contar con nombres como los de Harry Kane, Son Heung Min, Dele Alli o Hugo Lloris, parece que quiere ir más allá. En la Gazzetta dello Sport ponían cuatro nombres italianos encima de la mesa: Dusan Vlahovic, Franck Kessié, Stefan De Vrij y Manuel Lazzari; cuatro nombres para cada línea.

Los blancos están pendientes de la situación de varios jugadores por los que si llegan ofertas, las van a estudiar siempre que lleguen a cantidades dignas. Isco, Bale y Marcelo no han renovado sus contratos y sus vinculaciones terminan el próximo verano, por lo que podrían ser tres candidatos a encontrar su futuro en Londres. El caso más especial es el del galés, que ya estuvo la temporada pasada cedido allí y podría encontrar en la que siempre fue su casa un nuevo futuro si decide continuar jugando.

No se puede ignorar tampoco la situación de Marco Asensio, que termina contrato en 2023 y todavía no ha renovado. El balear quiere seguir su carrera en el Santiago Bernabéu pero ahora se abre esta nueva puerta en la Premier League. Más claras son las opciones de dos delanteros como Luka Jovic y Mariano Díaz. El serbio puede tener un gran cartel con este nuevo comienzo del Tottenham, mientras que el hispano dominicano verá como pueden llamar a su puerta de nuevas.

Hazard

Pero si hay un nombre propio bajo el foco de una posible salida es el de Eden Hazard. El belga no tiene ya el cartel de intrasferible, aunque quiere seguir en Madrid con el objetivo de dar el rendimiento que no le han dejado las lesiones. El '7' merengue podría recibir una gran oferta de la entidad londinense con el objetivo de renovar sus objetivos de la temporada. Bajo la batuta de Conte y con sus habituales esquemas parece difícil encontrar un hueco.

