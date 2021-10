Borja Garcés dejó tirado al Leganés por una boda y Garitano estalla: "¡Conmigo no jugará más!"

Estalló una bomba en el Leganés. El club madrileño, que milita esta temporada en Segunda División, ha vivido en las últimas horas el enfrentamiento público de su entrenador Asier Garitano con uno de sus propios jugadores, Borja Garcés. El técnico ha explotado por una grave indisciplina por parte del futbolista cedido por el Atlético de Madrid.

Garitano habló tras la derrota de su equipo por 1-2 contra el Tenerife y se refirió a la situación del delantero, puesto que este no entró en la convocatoria para el enfrentamiento. El entrenador desveló el motivo sorprendiendo a todo el mundo: el jugador se escapó sin permiso para acudir a una boda.

"El tema de Borja a ver si lo explico bien", empezaba Garitano. "Hace dos días me pide permiso para asistir a una boda hoy. No le doy permiso, porque tenemos entreno. Sé que se lo pide al club. El club le dice que no puede ir. Sin permiso del club y del entrenador, no viene hoy al entrenamiento y se va a una boda a Melilla", contó.

💣 ¡Lío en el Leganés!



👰‍♀️ Borja Garcés acudió a una boda en Melilla sin permiso del club ni del entrenador



😠 Garitano: "Mientras yo sea entrenador, Borja Garcés no volverá a jugar"



#⃣ #DirectoGol pic.twitter.com/wdLegSYeTM — Directo Gol (@DirectoGol) October 23, 2021

El entrenador no ocultó su enfado: "Me parece una aberración. Es una auténtica barbaridad. Yo sé lo que voy a hacer. Yo lo quería, lo pedí yo en verano, pero no acepto esas situaciones. Absolutamente de nadie".

De hecho, la relación está totalmente rota y Garitano ha dejado claro que Borja Garcés no volverá a jugar un partido con él: "No se lo voy a consentir absolutamente a ninguno. Sea un jugador querido por mí o que yo no quería. No acepto esas situaciones absolutamente de nadie. Estemos como estemos y pase lo que pase ese chico ahora mismo, y mientras yo esté en este equipo, no volverá a vestir la camiseta del club", señaló.

A Garitano también le preguntaron por la reacción del vestuario al conocer la noticia y esto fue lo que dijo: "Se ha quedado esta mañana... imagínate. Es una cosa que yo no la había visto nunca. Yo sé lo que voy a hacer yo y ya está".

"El respeto lo tengo, absolutamente de todo el mundo. Además la situación de Borja no es una falta de respeto al entrenador, es una falta de respeto a todo el mundo. A mi, a los jugadores, al club, a la ciudad... a todos", concluyó sobre el tema. La única duda que tiene el entrenador es saber si podría romperse la cesión del futbolista, que pertenece al Atlético de Madrid, por este caso.

