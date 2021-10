El Mundial cada dos años de FIFA suma detractores: las federaciones, clubes y jugadores que se oponen

El mundo está en constante evolución y el fútbol quiere formar parte de esto. Entretenimientos nuevos o cambios en otros deportes están dejando al balompié muchas veces en un segundo plano y eso es algo que la FIFA quiere impedir. Por ello, Gianni Infantino ha presentado una idea para revolucionar el deporte rey y esta no es otra que la celebración de un Mundial cada dos años.

Una apuesta arriesgada, pero en la que cree la FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial planea llevar a votación la implantación de esta Copa del Mundo cada dos años el próximo mes de diciembre. Pero no lo tiene todo de su lado. Algunas Federaciones ya se han mostrado en contra e incluso jugadores importantes también han hablado públicamente para confirmar su rechazo a este formato.

El plan de la FIFA, según adelantó Cadena SER, es que el proyecto arranque en 2026. Para defender el Mundial cada dos años se sirve del ahorro en kilómetros para los futbolistas en los parones internacionales, así como del reajuste del calendario para que se produzca un número inferior de ventanas FIFA y, sobre todo, dotar de una "competición de más alto nivel". Según Infantino es una manera de "dar esperanza y emoción al mundo".

Así es el proyecto

El organismo rector del fútbol cree en que el próximo 20 de diciembre su propuesta saldrá adelante. Este nuevo calendario comenzará en 2026. A partir de ese año, habrá un nuevo Mundial cada dos años y entremedias queda hueco para que tengan lugar las competiciones de selecciones a nivel continental.

Desde la FIFA se propone reducir las ventanas internacionales. Así, las dos únicas interrupciones de la temporada se producirían en los meses de octubre y marzo. Estos parones estarían dedicados a disputar fases de clasificación con un máximo de siete partidos. Una manera de que los futbolistas lleguen menos cargados al final de la temporada. Y también una forma de ganarse a los clubes, reduciendo el impacto negativo que tienen estos parones. En especial cuando se habla de los grandes.

Los clubes pasarían de ceder a sus jugadores 50 días por temporada a 30 y también se reducirían los kilómetros que los futbolistas tienen que hacer en el total de los desplazamientos. Por ejemplo, un profesional de la CONMEBOL pasaría de realizar una media de 325.000 kilómetros a 157.000. Es decir, prácticamente la mitad.

20-D

El Consejo de la FIFA se ha reunido este mismo miércoles para hablar del proyecto. La decisión definitiva llegará el próximo 20 de diciembre, en una cumbre mundial sin precedentes: "El 20 de diciembre el mundo del fútbol está convocado a una cumbre. Todos están citados para hablar e intentar llegar a un acuerdo respecto a un nuevo calendario, algo necesario. Hay que garantizar el futuro del fútbol. Buscar partidos más interesantes. No hablo de negocio y sí de deporte".

"Tenemos que asegurar que los aficionados se sigan sintiendo atraídos por el fútbol. Por eso ha llegado el momento de buscar un mejor calendario. No con más partidos y sí con mejores competiciones y partidos. El fútbol tiene que seguir mejorando. Esto no es por nosotros. Es por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Para que sigan sintiendo pasión por el fútbol", explicó Infantino.

El presidente del órgano rector del fútbol aseguró que su labor es "unir y no dividir". "Es mi labor llegar a un acuerdo. Es importante escuchar a todas las partes y analizar el impacto del calendario. No hemos pedido a nadie saber si están de acuerdo o no con las propuestas. Las hemos presentado. Vamos a cambiar algo solo si estamos convencidos que todos puedan beneficiarse. Si todos se pueden beneficiar, no veo que nadie se pueda oponer", agregó el dirigente.

Atraer un nuevo público

Infantino dejó claro que tienen "previsto lo que puede suponer un Mundial cada dos años. Al mismo tiempo, puso de relieve que "muchas federaciones europeas han votado a favor", pero que antes les han pedido que "hablen todas las partes". Para defender la posibilidad de una Copa del Mundo cada dos años explicó que "la mayoría de los deportes han añadido partidos y competiciones".

¿Y por qué no la FIFA? El propio Gianni Infantino declaró que no se hizo en su momento, pero que "ha llegado el momento". Y todo porque "hay que atraer a los jóvenes al fútbol". Abogó por el diálogo porque sea "posible encontrar una solución que satisfaga a todos". "Lo del Mundial cada dos años no es una cuestión del presidente de la FIFA y sí del mundo del fútbol", sentenció.

La cuestión es si esta medida de un Mundial cada dos años es lo que necesita el fútbol para llegar a un nuevo público, al público más joven. Captar aficionados se ha convertido en el gran objetivo. Pero no todos están de acuerdo en la manera de hacerlo, pese a que Infantino insiste en el apoyo mayoritario del mundo del fútbol al nuevo proyecto de la FIFA.

Rechazo al proyecto

Pese a todo lo expuesto, no todos están a favor de que se celebre el Mundial cada dos años. Federaciones, ligas, clubes y jugadores en todos los rincones del planeta se posicionan en contra del proyecto de la FIFA. Por ejemplo, se ha sabido que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es una de ellos.

Según informa AP, más de media docena de las 55 federaciones que forman la UEFA están en contra. A la cabeza del boicot, las nórdicas. Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y las Islas Feroe hicieron una declaración conjunta respecto a este plan revolucionario de la FIFA.

"Si una mayoría en la FIFA decide adoptar una propuesta sobre los Mundiales bienales, las asociaciones nórdicas de fútbol deberán considerar más acciones y escenarios que estén más cerca de nuestros valores fundamentales de lo que representa la propuesta actual de la FIFA", expresaron desde las Federaciones nórdicas.

Aleksander Ceferin durante la semifinal de la UEFA Nations League Reuters

Ceferin también ha mandado un aviso a Infantino. "Les pido seriamente a usted y a la FIFA que no presionen para que se vote, porque eso podría tener terribles consecuencias para el fútbol en general. No creo que sea prudente votar sobre un asunto como ese. No solo porque habrá graves consecuencias que tendremos que asumir, sino también porque las partes interesadas como clubes y ligas no tienen voto y esta idea va en detrimento de su existencia", dijo el presidente de la UEFA en declaraciones recogidas por Reuters.

Para que la propuesta salga adelante, dos tercios de las federaciones deben dar su sí. Esto deja a los clubes, grandes damnificados, sin margen de maniobra. Precisamente, son los equipos los que se ven más perjudicados por los parones internacionales. Y aunque el número de estos se vea reducido, los jugadores tendrían menos descanso en verano si hubiese una Copa del Mundo cada dos años.

Precisamente, algunos futbolistas se han pronunciado al respecto. Este es el caso de Luka Modric. El Balón de Oro de 2018 expuso esta misma semana que a los jugadores nunca se les pregunta su opinión, siendo ellos los grandes protagonistas del espectáculo.

"Para mí, no veo sentido al Mundial cada dos años. El Mundial es especial porque es cada cuatro años y todos lo esperan tanto. A mí no me gustaría ver un Mundial cada dos años. Pero a nosotros no se nos pregunta mucho. Están intentando hacer cosas sin preguntar a jugadores y entrenadores sobre lo que piensan. Para ser honesto, yo no lo veo, pero no sé lo que va a pasar, de verdad", dijo el '10' del Real Madrid en rueda de prensa.

Antes que Modric, Courtois también se mostró en contra de este proyecto de la FIFA: "No se preocupan por los jugadores, sólo por sus bolsillos. Es algo malo que no se hable de los jugadores y ahora escuchas sobre una Eurocopa y un Mundial cada dos años… ¿Cuándo descansamos? Nunca".

Jürgen Klopp también habló en este sentido: "Imagina que hubiera un Mundial y una Eurocopa cada dos años. Eso quiere decir que los jugadores tendrían que jugar un gran torneo todos los años. Solo tendrían tres semanas de descanso cada año. Todas las nuevas ideas que han aparecido en los últimos años han intentado añadir más partidos. Eso no es bueno a largo plazo".

Así como lo hizo Gareth Bale: "Me gusta la tradición actual. Tiene ese prestigio, como los Juegos Olímpicos, donde se repite cada cuatro años. Se siente un poco más especial porque no sucede con demasiada frecuencia. Lo hace un poco más prestigioso. Realmente no me gusta eso cada dos años porque pierde esa parte de la historia".

Una línea que también ha seguido Didier Deschamps. El seleccionador de Francia aseguró que un Mundial cada dos años "banaliza" la competición. El debate está abierto, pero, por el momento FIFPro, sindicato de futbolistas profesionales, ya ha declarado que está "en contra" con una muestra de 265 jugadores.

