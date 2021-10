Laporta: "El sueño de esta junta directiva es crear un once de La Masía con jugadores como Ansu Fati"

El FC Barcelona ha llevado a cabo un acto para celebrar la renovación de Ansu Fati hasta el año 2027. La ampliación del contrato del canterano supone un motivo de celebración para el conjunto azulgrana debido a que se trata de la garantía de continuidad de una de las jóvenes estrellas de su proyecto.

En el acto formaron junto al jugador el presidente Joan Laporta y parte de su junta directiva encabezada por Mateu Alemany y Rafa Yuste. Laporta fue gran protagonista del acto y celebró así la renovación del '10' del Barça: "Hoy es un gran día porque es presente inmediato y futuro. Hemos estado hablando del cariño que nos tenemos, lo sacrificado que ha sido Ansu todos estos años en La Masía y estamos muy emocionados. Era muy importante como club regularizar esta situación porque es una persona a la que queremos".

"Además de su talento futbolístico, le hemos ido formando como persona. Tiene una madurez increíble con 18 años. Está llamado a lograr muchos éxitos y conseguir la gloria. Aquí te ayudaremos y estaremos encantados de estar muchos años juntos. Seguiremos el camino juntos. Es uno de esos días especiales. Sabemos que con jugadores como Ansu Fati el presente y futuro del club está asegurado".

"Estaba muy tranquilo porque sabía que quería quedarse en el Barcelona y eso me ha tranquilizado. Saben que el mejor sitio donde puede estar Ansu es el Barça. No he sufrido excesivamente".

Llevar el '10'

"Se lo ha quedado el que actuó de forma más natural y valiente. Había mucho respeto por llevar el 10'. Él tiene cariño y respeto por Leo y dijo que lo iba a llevar con dignidad. Solo lo iba a llevar si lo autorizaban los capitanes. Para una persona como él dice mucho. Es uno de los más queridos y demuestra una humildad que les gustó mucho".

"Sabíamos que tenía propuesta. Nada de presión. Él dijo que si lo autorizaban los capitanes quería el 10. Queremos sacarle toda la presión. El 10 le queda bien y ya ha dicho que le genera una motivación".

Formar un equipo de La Masía

"¿Crear un once formado en La Masía? Sería una gran ilusión. El sueño de esta junta hecho realidad".

Futuro de Ansu Fati

"Tiene que ir progresando y madurando, pero tenemos depositadas esperanza. No podemos crear una presión que sea una losa. Tiene un don, cuando chuta siempre marca, pero hay que ser prudentes. Estamos pensando con la familia de Ansu hacer cosas entre el Barça y Guinea. Tenemos unos nuevos catalanes originales de allí".

El Clásico de Ansu y Vinicius

"No es mi rol hablar de esto. Estamos confeccionando un equipo. Tenemos una generación de gente joven que pisan fuerte. Vamos a potenciar al equipo".

Mejora del Barça

"Tengo buenas sensaciones, vamos recuperando lesionado... hay jugadores que han ido mejorando su aportación al equipo. Aprovecho para decir a los culés que vengan el domingo. Será un gran espectáculo. Soy optimista y confío en que ganaremos. Sería bueno el gol de Ansu para celebrar el evento, ya sabes cómo se hace".

Vuelta del público

"La Covid ha acostumbrado a la gente a ciertos hábitos, como no ir al estadio. A medida que la gente se sienta más segura y que las autoridades den por acabada o minimizados los riesgos recuperaremos la asistencia. Otro punto es el turismo".

Jugar en el Johan Cruyff

"Si fuésemos capaces de ampliarlo hasta 40.000 asistentes nos gustaría ir al Johan. Si no puede ser hay otras alternativas. Más que el problema de ampliación del Johan, es de movilidad. También está Montjuïc o no irse del estadio durante las obras. Pero todo si se aprueba el Espai Barça".

La situación del club

"Sigue siendo un reto para el club reducir la masa salarial. Una vez finalizada la fase de verano, había dos situaciones prioritarias, que eran Pedri y Ansu. Los dos terminaban contrato, son estrellas... y aunque había estas cláusulas eran auténticas oportunidades de mercado. Nos ayuda la voluntad del jugador de quedarse. Se queda pese a las ofertas que seguro que ha tenido en el mercado. Era urgente. Parte cumplida y seguimos con el proceso de reconducir la masa salarial, pero estas dos acciones eran claves".

El aval del Barça

"Con LaLiga no se negocian los avales. Athletic, Osasuna, Real Madrid y nosotros hace tiempo que pensamos que el aval del 15% del último presupuesto de gasto aprobado son cantidades desproporcionadas, que no tienen sentido. En nuestro caso el 15% son 120 millones de euros. Lo del 15 por ciento en nuestro caso se va a los 120 millones de euros. Cantidades desorbitadas. El aval es una superposición de garantías porque la garantía es nuestro patrimonio si encima tienes que hace ruan garantías de estas los que acaban ganando son los bancos. Se tiran unas cantidades de dinero... y así lo entienden Athletic, Osasuna, Madrid y nosotros. Se ha presentado una propuesta al Gobierno".

Himno en El Clásico

"El motivo es porque estará el president de la Generalitat y se le ha de hacer los honores que corresponden. Ha coincidido con el Madrid. Siempre que venga, como se ha hecho cuando yo era presidente, sonará el himno nacional de Cataluña".

