Ansu Fati, tras renovar con el Barça: "He tenido más ofertas, pero mi primera opción era seguir aquí"

El delantero del FC Barcelona Ansu Fati, que el 31 de octubre cumplirá 19 años, firmó la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2027 con una cláusula de mil millones de euros este miércoles, después del triunfo de su equipo ante el Dinamo de Kiev en la tercera jornada de la Champions League.

Tras finalizar el encuentro, el jugador acudió junto a su familia a las oficinas del club situadas en la explanada del Camp Nou, donde le esperaban diferentes directivos del club azulgrana, liderados por el presidente Joan Laporta, y allí rubricó la firma del nuevo contrato.

Así, Ansu Fati se convierte en el segundo jugador de futuro del Barça que renueva con la entidad catalana en este inicio de temporada tras la del centrocampista Pedro González Pedri, que firmó hasta el 30 de junio de 2026 con una cláusula de rescisión de también mil millones de euros.

Ahora, Ansu Fati y Joan Laporta comparecen en rueda de prensa tras el acto de su renovación para poder expresar sus propias sensaciones sobre el acuerdo alcanzado y atender también las preguntas de la prensa. Una renovación que se ha alargado más de lo esperado, pero que se cierra con éxito.

Ansu Fati, agradecido

"Buenos días. Quiero agradecer al club que hayan confiado en mí unos años más. Ha sido mi sueño poder triunfar aquí y quiero seguir en el club. Voy a trabajar cada día más para intentar mejorar como persona y como jugador y darle todo lo que merecen de mí".

Heredero de La Masía

"Es un sueño ponerme al lado de jugadores como Puyol o Messi. Yo no he hecho nada todavía, tengo que seguir trabajando y haciendo mi camino".

Estado de la rodilla

"Lo de la rodilla está olvidada. Ahora noto el cansancio en las piernas, ojalá no vuelva a sentir ninguna molestia, pero la rodilla está olvidada".

Proceso del éxito

"Estoy tranquilo, tengo la ayuda de mi familia y de la gente del club. Ellos me transmiten esa tranquilidad. Me siento muy querido y eso es lo que más valoro. Es una motivación que me hace levantarme cada día con ganas de seguir mejorando".

Las ofertas recibidas

"Yo le dije a Jorge Mendes que mi primera opción era quedarme en el Barça. Él lo entendió y entonces había que llegar a un acuerdo con el club. Claro que ha habido ofertas, pero mi intención era esa".

Llevar el '10' del Barça

"Es una pregunta que me hace mucha gente. Estoy agradecido de que en el club y los capitanes hayan confiado en mí. Lo podría haber llevado cualquier otro jugador, pero me ha tocado y estoy muy agradecido. Estoy dispuesto, estoy en el Barça y eso implica estar preparado para todo. Nadie va a igualar lo que ha hecho Messi, yo tengo que seguir mi propio camino y no me fijo en los números".

1⃣0⃣, @ANSUFATI



❝Estoy agradecido al club y a los capitanes por ofrecerme este dorsal. No es una presión, es una motivación más❞ pic.twitter.com/87L5XIcOJy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2021

Emociones de Ansu Fati

"Todo ha pasado muy rápido, han sido muchas emociones desde que subí al primer equipo, pero estoy muy contento de todo lo que ha pasado".

Mejorar su juego

"Aún me queda mucho margen de mejora. Sobre todo tengo que escuchar a la gente que me quiere ayudar en el club. Quiero mejorar todo, no he hecho nada, solo estoy empezando mi carrer. Tengo que mejorar en muchos aspectos y potenciar todo con mucho trabajo".

Primer Clásico sin Messi

"Jugar un Clásico siempre es una motivación. El Real Madrid es nuestro gran rival. Sin duda será un gran partido aunque sea el primero sin Messi".

Confianza en el equipo

"Yo confío en el equipo. Es verdad que tenemos que mejorar como siempre. Vamos a salir a competir como siempre. En un Clásico no hay favoritos, vamos a salir a competir. Jugamos en casa que es un factor a favor para llevarnos la victoria.

El peso de las expectativas

"Soy un chico muy tranquilo. Gracias a mi familia que me transmite eso todos los días. No pienso en todo lo que se genera, intento jugar sin presión y llevarlo todo lo mejor posible".

Cómo ve el futuro

"Todos los que estamos en el club vamos a trabajar para que esté lo más arriba posible. Es trabajo de todos, no tanto mío, sino toda la junta directiva, pero también los jugadores. Hay que ir viviendo el día, el futuro no se sabe que va a traer, pero hay que seguir trabajando".

Recuerdo de los Clásicos

"La afición para nosotros es todo, es la motivación que tenemos para jugar. Nosotros lo hacemos por ello, lo que nos gusta es que nos apoyen. Recuerdo muchos Clásicos, alguno en el Bernabéu con goles de Luis Suárez o de Neymar. Han sido muchos recuerdos".

@ANSUFATI: "Para nosotros la afición lo es todo. Nuestra gran motivación es jugar para los aficionados, que el campo esté lleno es un extra de motivación"



#ElClásico pic.twitter.com/ojYxaq0mRS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2021

Partido contra el Kiev

"Soy delantero y cuando estas en el área solo piensas en el gol. A veces hay opciones de pasarla, pero influye la mala suerte y otros factores que te hacen no elegir bien, pero todo se aprende. Yo cuando estoy en el campo no veo los gestos que hace el entrenador, pero hay que aprender de todo y mirar a los compañeros".

Conexión con Depay

"Llevo pocos partidos con él. Llevamos poco tiempo juntos, pero nos entendemos muy bien, también fuera del campo. Desde el primer día que llego se intentó integrar muy bien. Él todavía no habla mucho español y yo el inglés no lo llevo bien, pero en el campo es más fácil. Espero que esté muchos años aquí y que podamos seguir jugando juntos".

Hambre de títulos

"Es verdad que el año pasado no pude jugar la final de la Copa del Rey, pero estuve con el equipo y me sentí partícipe de ello. Este año vamos a pelear por todo y vamos a intentar luchar por todas las competiciones para hacerlo bien".

Olvidar la lesión

"Este proceso me ha ayudado a valorar todo más. El tiempo lo cura todo. He estado muy bien arropado por el club y por mi entorno".

El nivel del Barça

"Tenemos plantilla para pelear por todo. Estoy es el Barça y cada año hay que pelear por todo. Lo tenemos en la cabeza y no vamos a cambiar de ahí".

