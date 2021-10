La obsesión de Laporta con Messi: le cambia el nombre a Pedri

Joan Laporta fue uno de los protagonistas de la rueda de prensa de renovación de Pedri. El presidente azulgrana realizó varias declaraciones y en una de ellas realizó un error que no pasó desapercibido cuando se refirió al canario como Leo Messi en lugar de llamarle por su nombre, lo que provocó la risa de todos los presentes. A la hora de contar la historia de como contactaron con él, el subconsciente del máximo mandatario le jugó una mala pasada.

Laporta estuvo presente en la rueda de prensa de la renovación de Pedri, que selló su nuevo contrato hasta 2026. "Fuimos a la Candelaria y se estaba celebrando una misa. La Candelaria es como la Moreneta aquí, y era espectacular. Hasta el cura era del Barça. No me extraña que Messi... perdón, Pedri, fuese del Barça. No me extraña que sea del Barça en ese ambiente", espetó un Joan sin poder evitar que los periodistas que se encontraban en la sala rompieran en risas.

Pedri se mostró muy ilusionado por firmar el nuevo contrato con el conjunto azulgrana. Laporta aprovechó en todo momento para resaltar la figura del centrocampista tinerfeño, al que ha renovado hasta 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. "Ojalá vivamos más actos como este. Gracias Pedri por lo mucho que quieres al Barça y el esfuerzo que has hecho. Gracias por lo que nos estás dando. Estaremos dispuestos a hacer todo lo que necesitas para que siga vivo este sueño que estoy seguro que estará lleno de éxitos", declaró.

El presidente azulgrana ha dicho que Pedri "está tocado por una estrella mágica". "Está en el camino de los grandes jugadores del Barça, ojalá acabe la carrera profesional en el Barça", espetó. El canario ha expresado que "este club es el más grande del mundo". "Cuando gané la Copa del Rey me sentí muy bien y espero ganar muchas más. La responsabilidad la dejo a un lado cuando entro en el campo. Tengo muchas ganas de volver y devolverle la confianza al presidente", concretó.

