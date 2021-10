Laporta carga contra Bartomeu: "Es una persona desesperada..."

La guerra entre Joan Laporta y Josep Maria Bartomeu siguen. El presidente azulgrana analizó la actualidad azulgrana durante el acto de renovación de Pedri y, cómo no, fue preguntado por las declaraciones del exmandatario del Barça. En un principio parecía que no iba a entrar, pero finalmente terminó cargando contra todo lo que dijo el hombre que dimitió y que permitió el regreso del actual hombre fuerte del club azulgrana. Su gestión siempre estará en entredicho.

"Estoy tan emocionado de lo que estamos celebrando, que no quiero hablar ni distraerme con otras cosas. Yo veo a una persona desesperada que se está dando cuenta de la magnitud del desastre que provocó. Pero no entro en detalle y estamos viviendo un momento tan bonito que no quiero que se estropee con nada", expuso un Laporta que sigue viendo en estos movimientos de Bartomeu una maniobra para distraer la atención y tratar de quitarse la culpa que tiene.

Sobre uno de los asuntos por los que se critica su gestión es por el estadio. Después de que saliera a la luz esa inspección que demostraba el estado lamentable del Camp Nou, Laporta ha acalarado la situación: "Ya lo dijimos que nos sorprendió detectar un número muy elevado de patologías que si no las llegamos a reformar con la inversión de 2 millones a corto plazo y 20 millones a medio plazo, atendimos las más urgentes y nos permitían dejar el estadio con un certificado de máxima seguridad como hacemos siempre. Si la Covid-19 llega a terminar antes no habríamos podido abrir el Estadio. El caso es que se ha hecho, miremos adelante, está solucionado y estamos solucionando otras patologías".

Por ello se está llevando a cabo la gran reforma del Espai Barça. "De momento lo que se va a hacer es lo que está previsto, que es pedir la financiación del Espai Barça que es una joya arquitectónica. El Barça y los jugadores se lo merecen. No es solo para el estadio, es para el Palau, el Petit Palau y el Campus Barça. Será una obra arquitectónica excepcional que representará el mayor lugar de entretenimiento del mundo. Lo que no queremos es no ser previsores, por eso pedimos autorización para poder financiarlo. Es una financiación que se devuelve con los ingresos adicionales que genere el proyecto una vez esté construido", explicó Laporta.

