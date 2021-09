Busquets y De Jong salen en defensa de Koeman: "El problema no es el entrenador"

Cero puntos de doce posibles y malas sensaciones las que deja este Barcelona que volvió a perder en la Champions League ante el Benfica. El conjunto culé volvió a quedarse sin tirar a puerta en la máxima competición continental, después de firmar este registro negativo histórico contra el Bayern Múnich en la primera jornada de la fase de grupos.

Ronald Koeman es el principal señalado y ya se habla de puede tener las horas contadas como técnico azulgrana. Se habla de Xavi Hernández, de Roberto Martínez y también de Andrea Pirlo, pero en el vestuario del Barça cierran filas en torno al entrenador neerlandés. Al menos los que han hablado públicamente.

Frenkie de Jong se mostro muy contundente ante el micrófono de Movistar: "¿El futuro de Koeman? No puedo decir nada, no es sobre mí ¿Si es el problema? No. Estamos intentando todo, trabajando mucho, pero no ha salido el día". El centrocampista neerlandés fue uno de los que dio la carra tras la derrota.

"No hemos hecho nuestras oportunidades y luego creo que hemos dejado muchos espacios. No tiene que pasar esto. Todavía tengo confianza en que pasemos de grupo, hay que mirar hacia delante. Tenemos que seguir luchando, estar juntos y pasar esta situación. Solo escapas de esta situación cuando trabajas duro y eres un equipo", agregó De Jong.

Busquets, con Koeman

También habló para el mismo medio Sergio Busquets. El centrocampista español explicó la derrota como pudo: "No hemos estado contundentes en las áreas. Hemos encajado muy pronto el primero. No hemos materializado nuestras ocasiones y luego nos ha penalizado".

En cuanto a no tirar entre los tres palos, dijo lo siguiente: "No sé si tendremos disparos a los palos o no en las estadísticas pero hemos tenido dejadas atrás y hemos tenido ocasiones claras. Peor no la hemos convertido". "¿Por qué se ha roto el equipo? Intentamos ir para arriba y ellos se quedaban mano a mano. Había que intentar hacer un gol pero ellos han salido bien", añadió.

Para finalizar, habló sobre Koeman: "Lo más fácil en el mundo del fútbol es eso, pero las responsabilidades también son de los jugadores, nuestras. Estamos en una situación crítica". "¿Si nos podemos quedar fuera? Tenemos cero puntos. Hay que pensar ir hacia arriba porque no queda otra. Ahora mismo estamos los últimos pero hay que pensar en mejorar. Esa es la situación", sentenció Busquets.

