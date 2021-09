Joao Felix defiende a Griezmann después de que un fan le pidiera que le lesionara: "Más respeto"

El regreso de Antoine Griezmann sigue dando mucho de qué hablar en el Atlético de Madrid. Su vuelta no ha sido una buena noticia para gran parte de la afición rojiblanca ya que siguen sin perdonarle ni su marcha ni las formas en las que eligió hacerlo. Una herida abierta difícil de cerrar.

Y uno de esos claros ejemplos es el que ha mostrado esta misma mañana un aficionado a la salida de los jugadores del entrenamiento. Mientras esperaba en la salida de la ciudad deportiva a que todos los futbolistas abandonara las instalaciones colchoneras, ha querido acercarse a saludar a Joao Felix.

Cuando la cosa parecía que iba a bien con el portugués dispuesto a detenerse para saludar y firmar algunos autógrafos a los allí presentes, al luso se le borró la sonrisa de la cara de golpe cuando un aficionado comenzó a increparle con comentarios sobre su compañero Griezmann.

La lamentable petición de este hincha no era otra que decirle a Joao Felix que lesionara al nuevo jugador del Atlético de Madrid. Siendo más explícito, le indicaba que le diera una patada en la espinilla, algo que terminó por enfadar a la joven perla atlética que decidió detenerse su marcha para salir en defensa de su compañero.

Exigiendo más respeto al aficionado y señalándole con el dedo, Joao Felix ha dejado una imagen que ha sido muy aplaudida por una gran parte de los hinchas rojiblancos. A pesar de que el luso todavía no ha conseguido ofrecer su mejor versión y de que la vuelta de Griezmann ha sido muy controvertida, estos comportamientos demuestran liderazgo y grandeza por parte de un chico tan joven, tal y como recogieron las cámara de El Golazo de Gol.

"Lesiona a Griezmann Joao, como el que no quiere la cosa. A la espinilla a Griezmann Joao, que no se te olvide". Estas fueron las palabras que encendieron la mecha de un Joao Felix que no dudó en salir en defensa de su compañero asegurando que este tipo de comentarios y comportamientos no se pueden tener. "Tienes que tener más respeto por Griezmann".

Con las mismas, el portugués emprendió la marcha y abandonó el lugar dejando al aficionado con un palmo de narices ya que pretendía ir de gracioso y lo que realmente ha terminado sucediendo es que la estrella de su equipo le ha puesto en su sitio después de una salida de tono bastante inexplicable y que podría haber puesto en un apuro a Joao.

Difícil perdón para Griezmann

Los últimos meses de Griezmann en el Atlético de Madrid fueron realmente complicados. Ni supo gestionar bien cómo tomar la decisión de continuar un año más ni su salida al Barça fue muy bien recibida. Dos palos consecutivos que terminaron por borrar casi todo el cariño que la afición colchonera había conseguido tenerle durante tantos años de alegrías y exhibiciones.

Para colmo, se produe esta vuelta que puede dejar muy dividida a una aficicón que no parece encaminada a ponerse de acuerdo salvo que el rendimiento del francés lo haga, sera para una dirección o para la contraria.

