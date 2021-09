Raúl García desafía al Atlético: "Me gusta volver para ganar y poder vacilarles un poco"

La Champions League ha comenzado, pero tampoco hay que perder de vista La Liga. El próximo fin de semana, Atlético de Madrid y Athletic se ven las caras en uno de los duelos más atractivos del campeonato doméstico para el aficionado. Antes de que el balón eche a rodar en el Wanda Metropolitano, Raúl García ha hablado sobre el encuentro ante su exequipo.

Además, para Raúl García será especial este duelo porque cumplirá 532 partidos en La Liga. Es decir, conseguirá igualar la marca lograda por el mítico Sanchís. "Supone más importancia de lo que le dan algunos, pero es un dato complicado. Detrás de eso hay mucha regularidad y trabajo en el día a día. Uno de mis objetivos es estar siempre a disposición del entrenador. Crecer en estadísticas me hace sentirme orgulloso", ha comentado.

El jugador navarro ha señalado que con el paso del tiempo ha tenido que saber adaptarse a las nuevas circunstancias: "Hay que adaptarse, de eso se trata. Las decisiones vienen un poco más de reconocer tu cuerpo y el momento físico, pero tengo mis señas de identidad y eso es muy difícil de cambiar".

Raúl García, en un partido del Athletic en la temporada 2021/2022 EFE

Pasado, presente y futuro

"Osasuna y Atlético son dos equipos en los que he sido muy feliz y me han dado mucho cariño. Me gusta volver para ganar y poder vacilarles un poco. Está claro que ir al Wanda para jugar contra el Atlético es especial. Me encanta ganar y hacerlo ante los que conozco es mejor porque si no hay que aguantarles...".

Más de 10 años sin ganar al Atleti a domicilio

"Hasta el fin de semana pasado también llevábamos muchos partidos sin ganar dos seguidos. Son estadísticas. Hay que prepararse y hacer el trabajo que necesitemos para ganar. Cada partido es una posibilidad de mirar más arriba. Esto es pico y pala y los objetivos a largo plazo se consiguen a partir del corto plazo".

El gol y el Athletic

"En el inicio de mi carrera yo tampoco tenía gol. Es una cuestión de trabajo y del grupo. Creamos ocasiones y lo importante es que aporte todo el mundo. No trato de dar consejos, pero desde mi experiencia quiero transmitir que las cosas con trabajo salen".

Los más jóvenes

"Los chavales van a salir porque tienen condiciones para aportar. En este club son una pieza fundamental y van a ir saliendo. El exceso de responsabilidad y que tengan que salir ya no es bueno para ellos. Hay que transmitirles paciencia porque son jugadores que van a dar el nivel, pero jugar en la élite lleva su tiempo. Pido que haya tranquilidad y la caña sea para los más expertos".

Sancet, titular antes que él

"Aquí nadie tiene puesto de titular. Somos equipo. Me alegro si alguien juega en mi puesto y lo hace bien No es algo que me preocupa y sí me ocupa. Lo importante es que el equipo saque adelante los partidos y lo haga bien. Cuanta más exigencia haya por todos los jugadores es mejor para el grupo. Soy feliz cuando el equipo gana y si no juego trabajo para poder jugar".

Ampliación del aforo de San Mamés hasta el 60%

"Estos partidos con público están siendo energía porque es una parte de nosotros. No es solo el decirlo, es que les notamos y les sentimos. Pedimos que vengan porque es necesario, aunque entiendo que los horarios no son buenos para ellos y no se piensa en los aficionados".

Vuelta de los aficionados a los estadios

"Hemos pasado una etapa muy dura y es lógico que la gente tenga un respeto a las situaciones. Los horarios tampoco ayudan, por ejemplo el martes a las 22 horas. Si hablamos qué es lo mejor y cuál es el espectáculo no es el mejor horario. Entiendo que la gente tenga respeto y no creo que sea que se han perdido ganas porque la gente por la calle me demuestra lo contrario".

Contrato hasta 2021 con opción de prórroga

"La prórroga está en hacer las cosas bien. El tema de mi futuro no es algo que me preocupe. Estoy feliz y con fuerzas, que es lo que me hace venir aquí como si tuviera 20 años".

El valor del Atlético de Madrid

"Plantilla muy competitiva. Para mí el más completo que hay en La Liga y por eso se le marcan los objetivos que se le marcan".

