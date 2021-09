Javier Tebas: "El Real Madrid tiene en caja dinero para fichar a Mbappé y Haaland juntos"

Javier Tebas vuelve, una vez más, a la carga. El presidente de LaLiga ha participado en en la primera jornada de la Semana de la Integridad del Deporte organizada por SIGA. Allí ofreció su visión sobre el estado del fútbol actual y de su industria y repasó los temas en los que está siendo muy habitual escucharle durante estos últimos días.

El máximo dirigente de la patronal volvió a cargar las tintas contra el Real Madrid y contra la Superliga Europea, aunque también retomó su batalla contra los clubes-estados y contra los problemas económicos que viven equipos como el PSG, que cuentan con el beneplácito de la UEFA a la hora de maquillar sus cuentas a su antojo

Los modelos actuales

"Algunos quieren más dinero para tener más Porsche, Ferraris y mejores casas en vez de distribuirlo con más ética entre todos los actores del fútbol. A veces plantear que todos estemos en la misma línea es imposible. Las peleas que hay, como con la Superliga o el Fair Play Financiero del PSG, son modelos de fútbol muy diferentes. Los de uno y otros son incompatibles y no se pueden negociar. Creemos en la meritocracia y que la gobernanza debe ser de todos los clubes y no de los grandes como buscan. No me puedo sentar a negociar esa cuestión. O ganamos unos u otros. Perdemos mucho el tiempo en sentarnos en mesas donde el que pelea por objetivos que puede destruir el concepto de fútbol actual va ganando posiciones".

"En abril del 21 se consumó un planteamiento que venía desde hace muchos años. La postura de los grandes clubes ha ido tomando terreno de los que pensábamos muchos. La Superliga no es un concepto de competición, que es el que ha fracasado, es un concepto ideológico más amplio. Se basa en que el poder del fútbol tiene que estar en manos de los grandes y ellos decidir cómo se organizan los partidos y qué ven los espectadores. Han ido ganando batallitas en la UEFA. En 2019, no nos olvidemos, la UEFA y la ECA proponen una idea de Champions que era de Superliga, era semicerrada. Sabía que había movimiento. La diferencia es que Florentino Pérez ha dado la cara, antes lideraba sin dar la cara. Ahora se ha autoproclamado presidente".

Javier Tebas, presidente de LaLiga LALIGA

"No creo que las acusaciones de monopolio a la UEFA lo sean. Hay otras posiciones de monopolio, pero no en las que dice la Superliga. Los clubes ingleses ya no están en la Unión Europea, lo que digan desde Estrasburgo les va a dar igual y no van a entrar en una Superliga en muchísimos años. Es muy complicado que ese modelo, que defienden tres clubes náufragos, continúen. Florentino Pérez no pierde nunca, no reconoce ningún fracaso. Seguirá peleando. No me preocupan estos tres clubes ni el Tribunal de Justicia de la UE, me preocupa la FIFA o la UEFA".

El papel de FIFA

"En los documentos de la Superliga sale Infantino. No se ha opuesto. Si se analizan bien sus declaraciones, reconoce que se ha reunido y no lo niega. Aunque no dice exactamente que lo empujó. Estamos en un momento peligroso con FIFA. Todo se resuelve con cambios de competición para que reciban más dinero. Eso es la ruina".

"Las ligas europeas, en cifra de negocio por temporada, generan siete veces más que la UEFA y 20 veces más que la FIFA. Esas ideas ponen en peligro los puestos de trabajo. Es terrible. Poner un Mundial cada dos años, que no se va a crear, llevará a perder puestos de trabajo. Alguien dijo 'Me da más miedo el silencio de mis amigos que los gritos de mis enemigos'".

Situación del mercado

"Hay que tener cuidado. Hay inflaciones buenas y malas. El Real Madrid con el control económico no recibe subvenciones ni patrocinios hinchados. Es dinero que generan. Eso es legítimo. Contra muchos equipos de la Premier no puedo decir nada por su cifra de negocio. Solo puedo decir que hay que trabajar para ganar más y competir contra la Premier. Pero han llegado clubes-estado con un ingreso de dinero que ha creado una inflación equivocado. El PSG tienen 500 millones de euros en salarios y han perdido 400 millones de euros por el Covid y en televisión Francia han perdido el 50% del valor. Lo que están haciendo es imposible económicamente".

"Han vendido por 200 millones de euros en jugadores. Tienen en caja dinero para fichar a Mbappé y Haaland juntos. No ha perdido dinero. Encima, ha vendido activos. Lo que no es entendible que alguien que pierda 400 millones, tenga 500 en masa salarial y encima pueda rechazar ofertas como la de Mbappé. Se está fallando en las normas de control de Francia, han abierto para hacer daño al mercado europeo. El sistema de UEFA es erróneo. Estamos yendo al revés de cómo se debe ir. Hay que traer inversores, pero no con aportaciones ilimitadas y con pérdidas constantes. En otro sector no se permitiría. Prefieren ganar la Champions y haber perdido mil millones. Así tienen contentos a sus aficionados por haber ganado la Champions , pero te has cargado el fútbol. Es muy peligroso".

Mbappé y Haaland, en un fotomontaje

Futuro del fútbol

"Creo que algunos clubes ya van hablando. Hay que seguir dando más pasos. No basta con una carta a Ceferín o Infantino. Hay que actuar. El mundo del TAS no me lo creo. Hay que cambiar la justicia deportiva. Lo dije en el Comité Ejecutivo de UEFA. Absolvió al PSG y al City cuando se les condenó en la UEFA".

"Es un tema crucial. El TAS no es independiente. El 80% de su presupuesto depende de FIFA y UEFA. Tampoco es independiente en la designación de los jueces. Entre seis árbitros se llevan la mayoría de los temas de fútbol. De 100 casos en pleitos de la FIFA, el 93% les han dado la razón".

Papel de los agentes

"Cuando se quiere cambiar algo hay que tener voluntad. Tengo mis dudas. En los agentes e intermediarios se va a sacar una nueva regulación. Otra más de FIFA y todas han fracasado. Todos los clubes deberían estar obligados a poner nombres y apellidos de los importes que les pagan a los inermediarios. Nos lo exigen ante cualquier transacción económica, aquí debería ser igual. Cuando se vean en las cuentas, no tratarán de cobrar tanto. Nosotros tenemos un control económico que el sueldo del agente también cuenta. Los clubes que apretar al agente para tener más dinero para el sueldo de jugadores".

Situación del Barça

"Se habla con mucho populismo. Lo importante no es la deuda que tiene, sino la capacidad que tiene de devolución. Ingresa mil millones de euros. Tiene un ratio uno a uno. Mejor que el 70% de los equipos de Europa, mejor que el PSG, que equipos de la Premier... Creemos que las normas del control económico benefician con su dureza a la sostenibilidad del Barcelona. Su capacidad de ingreso ha sido tocada por el Covid. El Barcelona no está mal. Hay muchos que están peor. Se habla de ellos por el control económico".

LaLiga, CVC y la Federación

"Si 39 clubes están a favor es que es un proyecto bueno para el fútbol. Empresarios de primer nivel están de acuerdo. Los que están en contra son el Athletic, que va por libre, y los de la Superliga, porque saben que les hace daño. Es un fondo de inversión que arriesga dinero por los beneficios o pérdidas de los próximos 50 años. No estamos en la ruina, era una mentirijilla de la Superliga. Ojalá CVC gane mucho dinero, porque el 90% restante será para los clubes. No es un fondo buitre, es un socio industrial".

"La Federación está a la sombra de Florentino. Si les regalamos 100 millones de euros nos dirían que no. Es un tema cultural. Dicen que no a todo. El nivel de dirigentes de esta industria tiene que ser mejor. Hay miles de puestos de trabajo en juego. Una decisión equivocada es perder puestos de trabajo y que se vayan familias al paro. Hay que entender lo que está pasando. Hay mucho dirigente que no está preparado y que también es integridad".

