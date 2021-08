Ibrahimovic, desde dentro del vestuario del Milan: "Tiene una mentalidad loca, grita y te empuja"

Hay jugadores que nunca deberían retirarse. Y este es el caso del inimitable Zlatan Ibrahimovic. El delantero tuvo que decir adiós a su oportunidad de jugar la Eurocopa con la selección de Suecia por una lesión en su rodilla y durante este verano ha sido noticia, además, por una información que llegaba desde Francia.

Le Parisien informó que Ibrahimovic había intentado volver al PSG. Sin embargo, esto no se dio y continuará en el Milan. Y, precisamente, desde la entidad rossonera han hablado de él recientemente. Ha sido Alexis Saelemaekers el que ha contado cómo es convivir en el día a día con el gigante sueco.

Para nadie es un secreto que 'Ibra' es de esos jugadores que va al límite. Pero no solo él, sino que hace que todos los que están a su alrededor se expriman al máximo. Tal vez por esto, como ha apuntado Saelemaekers, el Milan dio un salto hacia delante la temporada pasada. Los rossoneri acabaron segundos en la tabla de la Serie A con 79 puntos, a 12 del Inter de Milán, clasificándose así para la Champions League.

Zlatan Ibrahimovic, en un partido del AC Milan Reuters

Durante una entrevista en Tuttosport, el futbolista belga del Milan ha revelado cómo es Zlatan Ibrahimovic en los entrenamientos: "Nunca he tenido un compañero así y no es fácil entrenar con él todos los días porque tiene una mentalidad loca. Ibra siempre quiere que todos saquen lo mejor de sí mismos, grita y te empuja para ir más allá de tus límites. Pero también por eso lo hicimos bien el año pasado".

Sobre él también ha hablado recientemente Andy van der Meyde, quien compartió vestuario con el sueco en el Ajax de Ámsterdam. "¿Broma o provocación? Cada uno que juzgue como quiera. Pero los hechos sucedieron así. Una vez, cuando estaba durmiendo, me puse un poco homosexual y lo besé en la boca. Segundos después, recibí un par de bofetadas", desveló en VTBL.

Fichaje de Giroud

Alexis Saelemaekers no solo se ha referido a 'Ibra' en la entrevista que ha concedido al citado medio italiano, sino que también lo ha hecho sobre su nuevo compañero: el francés Olivier Giroud. "Tiene un perfil similar -se refiere a Ibrahimovic-, no en mentalidad sino porque ha conquistado muchos trofeos. Giroud ha ganado el Mundial, la Champions y para un grupo que aún no ha ganado nada es importante contar con este tipo de jugadores que te puedan enseñar a ganar y tienen la confianza para hacerlo", ha apuntado.

[Más información: Zlatan Ibrahimovic se quedó sin Eurocopa y dejó a toda Suecia con el corazón roto]

Sigue los temas que te interesan