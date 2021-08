Tebas entra en guerra con Laporta: "La operación de CVC iba a resolver la gran deuda del Barça"

La guerra entre Javier Tebas y Joan Laporta solo acaba de comenzar. Primero, Laporta explicaba que no estaba dispuestos "a hipotecar al club durante 50 años por nadie" en la rueda de prensa de explicación del adiós de Leo Messi. Ante esto, el presidente de LaLiga ha respondido al del Barça aclarando que esto no era así y que esto tampoco lo había entendido así cuando habían conversado, dejando clara la confrontación que existe entre estos entes después de que no hayan sido flexibles para el contrato del argentino.

"Hola, Joan Laporta. Sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del Barça 50 años. Lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas", escribió en su cuenta de Twitter Tebas.

Durante la rueda de prensa, le han leído el mensaje y Laporta ha respondido: "Hola Javier. Te diré que esto no lo interpretamos así. De hecho, hubo unas conversaciones ayer entre nuestros altos ejecutivos y los que están dirigiendo esta operación, y no nos han dado las respuestas satisfactorias para estar de acuerdo con esta operación que conlleva, como tú sabes, ciertos riesgos que no quiero asumir como presidente del Barça y en favor de la institución que presido. Puedo entender las estrategias jurídicas que emplees, porque son ingeniosas, pero al fin y al cabo se trata de poner disposición o hipotecar los derechos audiovisuales del Barça, una parte, por medio siglo. Y las operaciones que se hacen con un horizonte de medio siglo pienso que no debemos hacerlas. Te diría, queridísimo Javier, que el importe que ha fijado CVC es muy inferior a lo que para nosotros se debería valorar el 10% de LaLiga. Con todo mi cariño, ya te he respondido".

