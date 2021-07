Wijnaldum responde a las críticas por su "no" al Barça: "La diferencia de dinero no era tan grande"

El Barça se fijó varios objetivos en el mercado de fichajes pese a la delicada situación económica. Y uno de ellos fue Wijnaldum, centrocampista del gusto de Ronald Koeman y que el técnico conocía a la perfección. Además, acababa contrato con el Liverpool y llegaría en calidad de agente libre. Sin embargo, cuando muchos dieron por cerrada su incorporación, Wijnaldum sorprendió y alcanzó un acuerdo con el PSG. Tras las críticas, ha dejado claro que no tuvo nada que ver con el dinero.

Wijnaldum sorprendió porque su coincidencia con Koeman y Depay daban a Países Bajos cierta relevancia en el organigrama del Barcelona para la nueva temporada. Sumado a De Jong, el técnico tendría a gente de su confianza y con la que se entiende a la perfección. Pero el PSG entró fuerte en las negociaciones y Wijnaldum no se cerró ninguna puerta. Los galos fueron más rápidos y el fichaje hasta 2024 dejó al cuadro catalán en fuera de juego.

En el día de su presentación con el PSG, el holandés ha explicado en RMC cómo se produjo toda la operación y por qué no aceptó las propuestas del FC Barcelona. "Hablé con Leonardo -director deportivo-, luego con Pochettino -entrenador- a quien había conocido de su época en el Tottenham, donde había hablado con él una vez porque quería ficharme..", ha relatado Wijnaldum.

Hablar con Pochettino fue determinante, pues le dio la seguridad suficiente para tomar la decisión. "Me explicó el proyecto del PSG, el hecho de que quieren ganar más títulos en Francia pero también en Europa. Me dijo qué tipo de club era. Me dijo que era un buen proyecto y les dije que estaba abierto a escucharlos". Y todo fue rodado. Mientras, el Barça también negociaba con él, y de ahí que su negativa sorprendiera.

"He apoyado al Barça desde que era joven, soy hincha de este club. Estábamos en negociaciones con ellos y tenía buenas sensaciones, pero también estaba negociando con otros clubes. El PSG llegó incluso antes que el Barça", ha subrayado en RMC. El PSG, que primero realizó una toma de contacto, regresó a las negociaciones con las ideas claras e "hicieron todo" para que Wijnaldum firmara.

Además, el holandés ha querido desmentir que las exigencias económicas fueran claves para desnivelar la balanza. "No se trataba de ganar más dinero aquí porque la diferencia no era tan grande. Niego haber elegido al PSG por el dinero", ha reconocido en la prensa francesa. Una respuesta tras numerosas críticas y que desmiente las noticias de que cobrará el doble en el PSG que en el FC Barcelona.

El Barça, cabe recordar, continúa buscando las salidas necesarias para poder inscribir a Leo Messi y al resto de fichajes realizados. La renovación del argentino sigue sin hacerse oficial y hasta que no se produzcan las ventas necesarias, ninguna de las caras nuevas, incluida la del '10', podrá participar en los próximos encuentros de La Liga.

