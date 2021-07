Cumbre por Mbappé: el día clave para decidir su futuro

París entera está en tensión. Este jueves es un día muy importante en el círculo del Paris Saint-Germain (PSG) puesto que está previsto que Kylian Mbappé regrese a la capital gala tras completar sus vacaciones. El delantero vuelve tras el fracaso de su selección en la Eurocopa, pero de lo que habla todo el mundo es de su futuro. Han pasado ya muchas semanas desde que acabara la temporada y el delantero no deja nada claro.

¿Renovará o no renovará? Eso es lo que se preguntan los aficionados del PSG y también los del Real Madrid, que sueñan con ver a uno de los mejores futbolistas del mundo vestir la camiseta de su equipo la próxima temporada. La clave está en la renovación de Mbappé, que lleva atascada varios meses. Kylian se reencuentra con sus compañeros y Pochettino, pero lo importante es su cara a cara con los responsables del club.

Está prevista una reunión inmediata entre Mbappé y los hombres que mandan en el PSG. Está por ver si será solo con Leonardo, director deportivo, o también estará el jeque Al-Khelaifi, que quiso tomar las riendas de las negociaciones por la importancia que tiene el jugador en el proyecto de la entidad del Parque de los Príncipes. Sobre la mesa habrá un papel con una oferta millonaria de renovación, eso seguro.

Mbappé tiene muchas dudas sobre seguir en el PSG. Ha quedado demostrado por sus continuadas negativas que ha dado al club para ampliar su contrato que acaba en 2022. El PSG no se rinde y todavía pesan las palabras de Al-Khelaifi a principios de junio: "Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis", dijo. Aquel órdago no sentó bien al jugador, que es consciente de que su destino solamente le pertenece a él a partir del año que viene.

El papel de Benzema

Lo último que se sabe de Mbappé es que ha estado de vacaciones con una persona que puede jugar (o lo ha jugado ya) un papel muy importante en esto: Karim Benzema. Ambos han forjado un fuerte vínculo a raíz de compartir vestuario durante la Eurocopa y Benzema se ha convertido en el mayor consejero de Mbappé. Claro está, han hablado del Real Madrid y desde el entorno del '9' blanco se desprende que Kylian se ve ya vistiendo la camiseta blanca.

Pogba para convencer a Mbappé

Pero Mbappé tiene que convencer al PSG de su salida. En el club parisino no se contempla esa opción, al menos por el momento. Se cree que se le puede convencer de que siga armando un proyecto enfocado en levantar la Champions League. Se ha fichado a Sergio Ramos, a Donnarumma, a Wijnaldum y a Achraf y ahora se va a por Paul Pogba para terminar de convencer a Kylian de que la mejor opción es renovar.

Si Mbappé, pese a todo, resiste y vuelve a dar un 'no' al PSG cuando se vean las caras, habrá que valorar cómo quedan las cosas. Al-Khelaifi debería decidir si vende a su estrella este verano a sabiendas de que no quiere seguir (su traspaso cuadraría de golpe las cuentas) o no dejarle salir y esperar a 2022 con el riesgo de que se vaya gratis.

Este jueves es una jornada muy importante si finalmente se da ese encuentro entre Mbappé y el PSG. El Real Madrid, por su parte, espera. Su plan de mercado, tras fichar a Alaba gratis y empezar con la 'operación salida', está enfocado única y exclusivamente en el fichaje de Mbappé, pero los tiempos los maneja el PSG. Si desde París dan luz verde a negociar, el Madrid moverá ficha para cumplir su objetivo de los últimos años.

