"Joao Félix es un impostor, si fuera Cristiano iría a buscarlo al vestuario"

La mañana después del fracaso siempre es la más dura. Es tiempo de análisis, de críticas y de pasar facturas a los señalados. En esta situación se encuentra ahora Portugal tras caer eliminada de la Eurocopa en octavos de final. Cayó ante una selección potente como Bélgica y haciendo un buen partido, pero el resultado fue el mismo.

La actual campeona de Europa ya está fuera del torneo y no podrá renovar su corona continental. Además, abandona esta Eurocopa multisede tras haber sido tercera de grupo y con una dura eliminación de octavos. Los de Fernando Santos han llegado hasta aquí habiendo ganado solo un partido, el de Hungría.

Después, una dolorosa derrota ante Alemania y un empate ante Francia que les dio la oportunidad de entrar en la siguiente ronda como tercera de grupo, pero que le obligaba a medirse con uno de los 'cocos' de la competición. Los lusos dieron la cara, pero el gol de Thorgan Hazard al filo del descanso con cantada de Rui Patrício incluida les terminó condenando.

Al otro lado estaba Thibaut Courtois, que se convirtió en el gran héroe de su equipo con varias paradas de mucho mérito y con la seguridad que transmite el que hoy por hoy es el mejor portero del mundo. En torneos a vida o muerte, es básico tener un jugador que marque goles y otro que pueda pararlos es básico y fundamental. Ayer Lukaku no pudo aparecer gracias al trabajo de Pepe y Ruben Dias, pero Courtois sí marcó la diferencia.

Finalmente, Portugal cayó con honores, pero se marcha a casa casi a las primeras de cambio y las críticas ya han empezado a caer para selección lusa con varios nombres importantes señalados. Con la figura de Cristiano Ronaldo como intocable después de su sensacional Eurocopa con cinco goles en cuatro partidos, las culpas han estado muy repartidas.

Sin embargo, hay un jugador sobre el que están recayendo muchos palos y que también está relacionado con La Liga. Este no por su pasado, sino por su presente, ya que milita en el Atlético de Madrid. Su nombre es evidentemente Joao Félix, futbolista que ha estado ausente del combinado luso durante algunos partidos por su baja forma, otros por lesión y que disputó ante Bélgica sus primeros minutos en el torneo.

Fernando Santos optó por dar entrada a Joao Félix en el minuto de 55 en sustitución de Bernardo Silva para intentar dar la vuelta a un partido que estaba cuesta arriba desde que en el minuto 42 Thorgan Hazard puso el primer tanto en el marcador. No obstante, la presencia del joven talento portugués no sirvió para cambiar el resultado del encuentro.

Lo intentó con arrancadas desde la izquierda, apareciendo entre líneas, intentando combinar con Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y André Silva, pero el resultado no fue el esperado. Incluso tuvo ocasiones para haber hecho el empate, pero no estuvo acertado en la penalización y por eso las críticas se han centrado en su figura.

Uno de los más duros ha sido Roy Keane, exfutbolista y ahora comentarista que analizó de forma muy dura el papel de la joven estrella: "Joao Félix es un impostor. Su país lo necesita. Cuando entró, ¿qué hizo? ¿Cuánto vale, 100 millones de euros? Si yo fuera Ronaldo iría a buscarlo al vestuario".

Keane centró sus críticas también en una de las ocasiones que tuvo Joao Félix y en la que no acomodó bien el cuerpo para su disparo, aunque no solo atizó al del Atlético de Madrid, sino también a Bruno Fernandes, jugador que conoce bien de la Premier League, ya que juega en el Manchester United: "Me molesta cuando son jugadores de calidad. No hay excusa para echarse hacia atrás así y fallar el tiro. Pon a prueba al portero. Son jugadores de alto nivel, no tienen derecho a dejar pasar estas oportunidades".

