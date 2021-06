Bélgica destrona a Portugal: los Hazard eliminan de la Eurocopa a Cristiano Ronaldo

Bélgica da el primer gran golpe de la Eurocopa. Habrá nuevo campeón en esta edición después de que la selección de Roberto Martínez haya eliminado a Portugal en el Estadio de La Cartuja. Cuarto torneo de selecciones consecutivo que los belgas se meten en cuartos de final después de que los hermanos Hazard les guiasen. Un gran disparo de Thorgan fue suficiente para batir a Rui Patricio. Después, Eden recuperó su mejor nivel para mantener el resultado. [Narración y estadísticas: Bélgica 1-0 Portugal]

El jugador del Real Madrid mostró una versión más parecida al jugador que el mundo entero había visto antes de sus problemas físicos. Después de jugar en el tercer partido de la fase de grupos de nuevo un partido completo, Martínez volvió a confiar en él para partir como titular. Eden no falló en esta oportunidad que le dio el seleccionador cogiendo la responsabilidad de guiar a Bélgica cada vez que veía el momento de salir con el balón jugado.

Portugal veía que sus conducciones estaban provocando algunas grietas y se decantaron por la vía del encontronazo. Eden no es un jugador con gran confianza a la hora de ir al choque y tratar de ganar el duelo. Así fue como trataron de ir mermando los destellos que dejó el extremo. Parece que se olvidaron de que no era el único Hazard sobre la cancha. Ahí apareció un Thorgan que se mereció el premio MVP tras el partido por ser el único capaz en romper la balanza.

Justo antes de llegar al descanso, el jugador del Borussia Dortmund se asomó por la frontal y, ante las dificultades que estaban encontrando para poder entrar al área, decidió disparar. Ahí entró a jugar el efecto de quién es el portero más desequilibrante en un partido igualado. Rui Patricio pudo hacer algo más, aunque el balón llevaba un efecto un tanto extraño. El mediano de la familia Hazard marcaba para dar un golpe sobre la mesa que sería definitivo.

Courtois aparece

No sería por falta de empuje de Portugal. Thibaut Courtois tuvo que aparecer y vio en varias ocasiones como los palos se ponían de su parte. Diego Jota perdonaría tras la reanudación solo en el área enviando el balón alto y Joao Félix, que estaba jugando sus primeros minutos en el torneo, se topaba con el gigante del Real Madrid después de un gran cabezazo. El guardameta tendría otra intervención providencial aún más clara ante Rubén Dias después de que rematase prácticamente en el área pequeña. Un minuto después, Raphael Guerreiro la envió al palo izquierdo.

No han leído un nombre en todo este texto; el de Cristiano Ronaldo. El jugador de la Juventus no tuvo una gran actuación y solo intimidó a balón parado: estrelló dos balones contra la barrera en dos faltas bastante centradas. Sí apareció Pepe para dejar la acción fea del partido y formar una tangana bastante tumultuosa. La nota más negativa aún fueron los problemas físicos de Kevin De Bruyne, que acabó la primera mitad renqueante y en la segunda no pudo continuar.

Bélgica 1-0 Portugal

Bélgica: Courtois; Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld; Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard (Dendoncker, min. 95); De Bruyne (Mertens, min. 48), Lukaku, Eden Hazard (Carrasco, min. 87).

Portugal: Rui Patrício; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Joao Moutinho (Joao Félix, min. 55), Palhinha (Danilo, min. 78), Renato Sanches (Sergio Oliveira, min. 78); Bernardo Silva (Bruno Fernandes, min. 55), Cristiano Ronaldo, Diogo Jota (André Silva, min. 70).

Gol: 1-0, min. 42, Thorgan Hazard.

Árbitro: Felix Brych (Alemania). Amonestó a los belgas Vermaelen (min. 72) y Alderweireld (min. 81), y por parte de Portugal a Palhinha (min. 45), Dalot (min. 51) y Pepe (min. 77).

Incidencias: Partido de los octavos de final de la Eurocopa, disputado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, ante unos 16.000 espectadores, el aforo máximo permitido por las medidas contra la COVID-19. Los jugadores se arrodillaron en el césped antes del inicio contra el racismo y la xenofobia.