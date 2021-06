Morata: "Ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es que te digan que se mueran tus hijos"

Álvaro Morata habló este jueves en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. El delantero de la Selección concedió una entrevista a corazón abierto sobre lo que ha ocurrido durante la fase de grupos, con la crítica en su contra por sus fallos de cara a puerta. Explica cómo ha pasado los últimos días y lo mal que lo ha pasado su familia.

"Estoy bien, quizá hace unos años hubiese estado jodido. He pasado un par de semanas aislado de todo. Estoy súper contento y súper motivado con los octavos. Comentábamos en el entrenamiento cómo ha cambiado el fútbol, en la última Euro empezamos mejor y llegamos a octavos de otra manera. Es el fútbol y estoy contento, el que no se lo crea, no me conoce", reconoció Morata.

Morata explicó su frase de 'opinar es gratis': "Lo dije con rabia por haber empatado en una Eurocopa. No me voy a poner chulo delante de toda España. Ojalá la gente se pusiera en el otro lugar. Lo que me toca a mí… la gente pita porque es lo que escuchan, hay mucha gente que incita a eso. Yo lo doy todo. No me dan los mismos palos que a otros. Cada cosa que digo es interpretada de un modo y otro. Tengo dos opciones, o callarme o venir aquí a explicarme".

@AlvaroMorata, en @partidazocope



"He recibido amenazas, insultos a mi familia, que ojalá se mueran mis hijos..."



"Me molesta que lo tenga que vivir mi mujer y que a mi hijos les digan de todo"



"Me molesta que lo tenga que vivir mi mujer y que a mi hijos les digan de todo"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/d4gNTI3mcp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 24, 2021

Reconoció que no ha estado acertado, pero lamentó los mensajes que le llegaron sobre su familia: "Quizá no he hecho mi trabajo como debería. Entiendo que se me critique porque no he metido gol, pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, que te digan que se mueran tus hijos… cuando pasa alguna tragedia dirían este es buen chaval".

"Cada vez que llego a la habitación, mi teléfono a otro sitio. Lo que me molesta es que se lo digan a mi mujer, que les digan a mis hijos. Les dicen de todo. No dormí nada estos días, por la adrenalina. Soy el más contento, pero me jode no hacer bien mi trabajo. Me pitaron antes de calentar, pero estoy contento de tirar el penalti y haberlo fallado", siguió.

"Si yo tengo que estar pendiente de la gente, en lugar de hacer mi trabajo, solo me van a perjudicar. Eso es lo que quería decir. Se exagera mucho", concluyó al respecto.