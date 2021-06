El esperanzador mensaje de Leo Messi en Instagram

Leo Messi, capitán de la selección de Argentina, dijo este miércoles que la albiceleste está preparada "para competir" y seguirá luchando "por ganar cada partido", a solo dos días de que se enfrente a Uruguay en la Copa América. "Estamos preparados para competir y vamos a seguir luchando por ganar cada partido. Vamos Argentina!!!", escribió la estrella culé y también del país sudamericano en su cuenta de Instagram.

La albiceleste se estrenó en el campeonato continental el pasado lunes ante Chile en Río de Janeiro, en un partido que terminó en empate a uno, con goles del propio Messi y Eduardo Vargas. "Nos faltó tranquilidad, cuando estuvimos en ventaja no pudimos tenerla, la cancha mucho no ayudaba. Nos faltó tener el control de la pelota, jugar más rápido, cosa que sí hicieron ellos. El penal no lo veo, pero cambia el partido", dijo el delantero del Barcelona al terminar el encuentro.

En la próxima jornada, el viernes, Argentina se enfrentará a Uruguay, mientras que Chile lo hará ante Bolivia. Paraguay es el otro equipo que integra el Grupo A. Los cuatro mejores equipos se clasificarán para los cuartos de final. Se complicó un poco la vida la selección albiceleste con este resultado, aunque tendrá todas las opciones todavía intactas para meterse en la siguiente ronda. El culé tendrá que volver a surgir para liderar a su país.

Tras el encuentro ante Chile en Brasil, el equipo que conduce Lionel Scaloni viajó de nuevo al 'stage' que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza, donde se decidió que los jugadores se concentren entre partido y partido, respetando las medidas sanitarias por la pandemia de la Covid-19.

Según informó la AFA, este martes los jugadores que tuvieron participación en el partido desde el inicio estuvieron en el gimnasio haciendo trabajos de recuperación y el resto hizo labores técnicas con balón y fútbol en espacios reducidos en tres tiempos de 15 minutos.

Confiado

La 'Pulga' destacó antes del torneo en una entrevista en Olé que todos tiene que "tirar para el mismo lado para conseguir siempre el máximo". Y ese máximo no es otra cosa que "levantar la Copa del Mundo y la Copa América". "El Mundial, las Copas Américas... Pasa que todo pasa por ganar y tampoco es así, ¿no? Lo importante también es todo el camino que recorrimos antes. Nosotros lo disfrutamos muchísimo", agregó.

Messi quiere lograr algo grande y así lo ha dejado latente en esta entrevista, en la que además ha recordado que han llegado a tres finales y hay que dar el crédito que se merece a llegar a algo así, ya que no es algo sencillo. "Creo que no se le dio el valor que merecíamos en ese momento a ese grupo. Obviamente somos los primeros que nos hubiese gustado ser campeones de todo. Tuvimos una etapa en la que creo que pudimos haber disfrutado más", concretó el argentino.

