Messi: "Nos hubiese gustado ser campeones de todo, pero hemos disfrutado muchísimo"

La Copa América comienza este domingo con el partido que enfrenta a Brasil y Venezuela, encuentro que se ha visto 'manchado' por el brote de Covid-19 que se ha registrado en la Vinotinto. El turno de la selección de Argentina llega el lunes ante Chile y antes de este duelo, Leo Messi ha hablado con el diario Olé.

La gran estrella de la Albiceleste ha hecho piña al señalar que "la selección es cosa de todos". Como capitán, la 'Pulga' ha destacado que todos tiene que "tirar para el mismo lado para conseguir siempre el máximo". Y ese máximo no es otra cosa que "levantar la Copa del Mundo y la Copa América".

Tal y como está pasando en todos los países, los jóvenes llegan pisando fuerte y para Leo esto es un motivo de orgullo: "Tener esta camada, que te defiende, que está a muerte con uno pase lo que pase. Es fuerte tener un apoyo tan fuerte, tan grande, tan firme. Me llena de orgullo".

Messi, mano a mano con Olé, hablando de la Selección Argentina y de la Copa América pic.twitter.com/5wjWRHeKpG — Diario Olé (@DiarioOle) June 13, 2021

Argentina quiere conseguir algo grande. Messi quiere lograr algo grande y así lo ha dejado latente en esta entrevista, en la que además ha recordado que han llegado a tres finales y hay que dar el crédito que se merece a llegar a algo así, ya que no es algo sencillo.

"Creo que no se le dio el valor que merecíamos en ese momento a ese grupo. Obviamente somos los primeros que nos hubiese gustado ser campeones de todo. Tuvimos una etapa en la que creo que pudimos haber disfrutado más", ha apuntado el futbolista del Barcelona.

"El Mundial, las Copas Américas... Pasa que todo pasa por ganar y tampoco es así, ¿no? Lo importante también es todo el camino que recorrimos antes. Nosotros lo disfrutamos muchísimo", ha agregado un Leo Messi que tiene entre ceja y ceja conquistar esta Copa América de 2021.

El otro Leo

El argentino ya destacó al citado medio hace unas semanas que para él lo más importante siempre ha sido jugar: "Una exacta no sé, pero hice de todo para poder jugar. Yo quería jugar en cualquier lado, ya sea en el club, en el barrio, donde haya un partido yo quería estar y jugar. Locura no sé, pero...".

Aunque ser mundialmente conocido también le impide llevar una relativa normalidad en el día a día: "Más que nada lo que hablamos antes, el tema de las salidas. Que por ahí quieres pasar inadvertido o quieres hacer cosas normales, y meterte donde hay mucha gente o en un shopping por ahí es más complicado, pero tampoco pasa de que te conozcan, de una foto, de eso... Pero también tienes... Es que hay momentos que uno quiere estar sin esa...".

"A mí me encanta ir a Rosario, estar con mi gente. Por ahí reencontrarme con amigos, familiares, comer asados con ellos, juntarme. No sé, quizás el hecho de irme tan chico también y no haber disfrutado de todo como a mí me hubiese gustado, del país o de mis amigos, hace que quiera seguir volviendo, que quiera estar ahí. También es verdad que cada vez que voy es muy poco tiempo y pasa rapidísimo", aseguró Messi.

