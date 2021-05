Final por La Liga: el Atlético, sin margen de error y el Real Madrid, a ganar y esperar

Último capítulo de La Liga 2020/2021. Todo (o casi todo) está por decidir: dos de los tres equipos que descenderán, los puestos de Europa y Conference League y, por supuesto, el campeón. Atlético y Real Madrid centrarán la atención este sábado con la lucha por el título, mientras Valladolid y Villarreal, ambos con objetivos importantes que afrontar, amenazan con ser 'jueces' del campeonato.

No hay margen de error para el Atlético, en el filo de ser el mejor de todos o sólo uno más después del vencedor. Una tensión estresante sobre el grupo de Diego Simeone, en el momento más determinante en este torneo desde que en 2013/2014, también en la última cita, entonces en el Camp Nou, logró su anterior Liga, la décima. Ahora espera la undécima. Y la segunda del técnico. Nadie más que ha ganado la Liga al Barcelona y al Real Madrid en las últimas 16 temporadas ¿Lo hará otra vez?

Son ya 24 jornadas consecutivas al frente de la clasificación que no valdrán absolutamente de nada si no completa el título este sábado, relanzado por sus cinco victorias en las últimas siete citas, cuando venía de una racha de nada más cuatro en once partidos, cuando su liderato estuvo en el aire, a merced primero del Barcelona y después del Real Madrid... Y sobrevivió el Atlético.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria Reuters

También a la agonía del último choque contra el Osasuna, al que levantó un 0-1 en contra para sostener la condición que todo el mundo quiere en el último instante: depender de sí mismo. Eso tan preciado lo tiene el Atlético, acechado por el Real Madrid, al que sólo deberá atender si no gana su partido, lo "único que lo ocupa".

El largo camino repleto de adversidades para el Real Madrid de Zidane llega a su capítulo final con opciones de éxito. Tras un curso con sesenta lesiones y nueve casos de coronavirus, el último el de Kroos que le impide jugar, y hasta el final percances que condicionan, como el sufrido por Hazard que no podía terminar de otra manera su segundo año en blanco. Con más días de baja que aportando al equipo al que debía liderar.

Nada afectó al Real Madrid para acabar firmando la mejor racha de Zidane en Liga como entrenador. Encadenan 17 jornadas sin derrota y le permite pelear hasta el último suspiro con el Atlético por el título. La plaga de bajas defensivas, el futuro incierto de muchos integrantes de la plantilla, sentir las semifinales de la Champions como el techo, el continuo debate sobre la continuidad del técnico francés. Los jugadores lo superaron todo y se ganaron el derecho a pelear hasta el final, centrados en derrotar al Villarreal y pendientes de recibir noticias esperanzadoras de Pucela.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Nacho Fernández Reuters

Pase lo que pase y antes de anunciar sus intenciones al club, Zidane se siente orgulloso de sus jugadores y, a su vez, siente el orgullo del madridismo por el papel firmado con su actual plantilla. Sin fichajes de relumbrón esta temporada, superando malos momentos y acabando en el mejor. Con los 22 tantos de Benzema en Liga como principal argumento, la firmeza de Courtois y la fortaleza defensiva.

Equipos para la jornada 38

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Felipe, Hermoso, Saúl; Marcos Llorente, Koke; Correa, Carrasco; Luis Suárez.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Varane o Ramos, Nacho, Miguel; Casemiro, Fede Valverde, Modric; Benzema y Vinicius.