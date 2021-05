Juicio al VAR de La Liga: las grandes polémicas de la temporada y cómo sería la clasificación sin él

Noticias relacionadas Ya se conocen las designaciones arbitrales para la decisiva jornada 38 de La Liga

Este fin de semana se da por terminada la temporada 2020/2021 de La Liga. Adiós a la tercera campaña de vida del VAR en el campeonato español y la polémica está lejos de desaparecer. Solo hay que ver lo caliente que ha estado la recta final de la competición para entender que el sistema de videoarbitraje está lejos de acabar con las quejas arbitrales.

El VAR vive, la polémica sigue. "Ver la repetición y revocar su decisión, ya que no había señalado mano a priori, supuso influir gravemente en la pelea por la LaLiga". Esas palabras pertecen a Toni Kroos, futbolista del Real Madrid, que valoró así el arbitraje de Martínez Munuera y el famoso penalti de Militao señalado tras verlo en el VAR durante el partido contra el Sevilla de la jornada 35. Aquel día La Liga dio un vuelco.

Los escándalos juegan en contra del VAR, que en su tercer año en España sigue casi con los mismos críticos y con aficionados e inclusos actores principales de La Liga que no entienden sus criterios para intervenir. El Real Madrid, por supuesto, no es el único que se ha quejado, mirando cada uno por lo suyo y encontrando protestas casi (o sin el casi) en los 20 equipos de Primera División.

La mano de Militao contra el Sevilla EFE

El Atlético podría no estar donde está ahora si esa mano de Militao no se hubiera pitado o si el Elche hubiera metido un penalti en el descuento que venía de una jugada que partía de una falta previa que se señaló por mano de Trippier en la que no existió infracción del lateral inglés. Lo falló Fidel para fortuna rojiblanca, pero la polémica estuvo bien presente aquel día con el VAR en contra del Atleti.

El Barça también se quejó de una jugada que favoreció al Madrid en la jornada 14 de Liga. Los blancos ganaron, pero una polémica jugada en la que el Eibar pidió penalti lo pudo cambiar todo. Surgió a raíz de una mano de Sergio Ramos dentro de su área. El camero tocó la pelota con la mano en una pugna con un rival, a priori de forma involuntaria. El barcelonismo, con Joan Laporta a la cabeza y sin ser todavía presidente, estalló.

Y así las quejas hacia el VAR y los árbitros se han ido repitiendo a lo largo del año, algunas veces incluso fueron sancionadas como las de Cucho Hernández (cuatro partidos) o las de Álvaro Cervera (otros cuatro, que luego le quitaría el TAD). La lista de expedientados es más amplia, desde Ronald Koeman y Gerard Piqué hasta el presidente del Cádiz pasando por Manuel Pellegrini y Joel, ambos del Betis. La polémica ha persistido toda la temporada por las intervenciones del VAR y las veces que no intervino.

La Liga sin VAR

Pero, ¿cómo sería una Liga sin VAR? Es fácil calcular cuántos puntos tendría cada uno sin las intervenciones del sistema de videoarbitraje que decidieron, acertadamente o no, los partidos. Hay que aclarar que esto no cuenta, por tanto, las veces que el VAR tuvo que intervenir y no lo hizo.

Con VAR Puntos Sin VAR Puntos At. Madrid 83 At. Madrid 83 R. Madrid 81 R. Madrid 81 Barcelona 76 Barcelona 76 Sevilla 74 Sevilla 74 R. Sociedad 59 R. Sociedad 63 Betis 59 Betis 58 Villarreal 58 Celta 53 Celta 53 Villarreal 53 Athletic 46 Granada 47 Granada 45 Osasuna 46 Osasuna 44 Athletic 45 Cádiz 43 Cádiz 45 Valencia 42 Levante 44 Levante 40 Valencia 43 Alavés 38 Getafe 39 Getafe 37 Alavés 37 Huesca 33 Valladolid 35 Elche 33 Huesca 34 Valladolid 31 Elche 29 Eibar 30 Eibar 25

Como se ve, la clasificación no sufre cambios drásticos. Sin VAR los grandes perjudicados serían Villarreal, Elche y Eibar -estos dos estarían ya descendidos-. Los grandes beneficiados, es decir que habrían sumado más puntos, serían Real Sociedad, Levante y Valladolid.

¿Qué dicen los árbitros de las polémicas y del VAR? La última vez que el Comité Técnico de Árbitros compareció fue en marzo en su aparición trimestral. Velasco Carballo, su presidente, hizo balance y confirmó que el VAR había tenido en los primeros tercios de la tempora 100 intervenciones, con un balance de 97 correctas y 3 indebidas.

El árbitro seguía la recomendación del VAR en más del 94% de los casos y este no había intervenido en 13 ocasiones en las que sí debía hacerlo. Pero Velasco Carballo señaló que prefiere "una intervención no realizada a una que no sea correcta". En unos días les tocará comparecer de nuevo y todos esperan que, al menos, la última jornada se aleje por completo de la polémica arbitral.

