Koeman: "En la última parte de temporada no he sentido la confianza y el respeto del club"

Ronald Koeman ha comparecido en rueda de prensa antes del partido que el conjunto azulgrana disputará en el estadio de Ipurúa para poner punto final a la temporada en la que no han podido pelear hasta el último partido por el título de liga. El conjunto azulgrana cayó frente al Celta en la pasada jornada y ya no se juega nada en el encuentro que concluirá con un año especialmente extraño.

Será un partido en el que no se podrá ver a jugadores como Leo Messi o Pedri, que han adelantado sus vacaciones con permiso del club, y tampoco a Lenglet por sanción o a Marc-André Ter Stegen por lesión. El meta ha viajado a Suecia para operarse de su rodilla derecha y estará fuera durante dos meses.

Además, el encuentro contra el Eibar podría suponer el final de Ronald Koeman como entrenador del FC Barcelona, ya que su continuidad no está ni mucho menos asegurada en estos momentos en los que Joan Laporta sigue barajando posibles candidatos en caso de firmar la destitución del holandés.

El último partido

"Es el último partido de la temporada. Nos preparamos bien para jugar un buen partido, con intensidad. No podemos hacer nada más que ganar, es el último y me gustaría terminar con una victoria".

Su continuidad

"No sé lo que va a pasar, no he hablado con el presidente. Hemos hablado en la comida y hemos quedado para hablar después de la temporada, después del partido de mañana. Ya veremos. Yo he dicho desde el primer día que quiero seguir y cumplir mi contrato. La última palabra la tiene el presidente".

Joan Laporta y Koeman antes de un entrenamiento del Barça fcbarcelona.es

La gestión del club

"Creo que hay que respetar a tu entrenador, a nuestros jugadores. Entiendo que los jugadores están tocados. No merecen este trato de la prensa tampoco, merecen más respeto. Hay cosas que hay que hacer de forma diferente".

Confianza y respeto

"En la última parte de la temporada no he sentido la confianza del club. Entiendo que por los últimos resultados hay dudas. Entiendo donde estoy, a pesar de los cambios que estamos haciendo y que vamos a hacer para la próxima temporada, hay que ganar cosas. Yo he dado la cara siempre, he sido el único portavoz por parte del club. Al final no ganamos y si creen que necesitamos otro entrenador u otros jugadores pues perfecto, pero hay que comunicarlo".

La indeminzación

"No hay que contestar por adelantado. Somos mayores y queremos mucho a este club. El presidente marca la dirección en todos los sentidos. No sé qué va a pasar y por eso no puedo contestar. Yo voy a hablar con el presidente. Sabéis que quiero al Barça y si piensan que no soy la persona para llevar el equipo está bien. Pero hasta que no hable del tema con el presidente no puedo contestar".

Balance del año

"En agosto hubiera firmado hacer esta temporada tal y como estábamos. Hemos ganado un título y hemos peleado La Liga casi hasta el final. El problema ha sido que en 2021 estuvimos bien y generamos más expectativas. Estamos tristes por eso, pero en general, por los problemas que hemos tenido, esta temporada no es mala. Tampoco es muy buena, pero una temporada en la que hemos estado bien con todas las circunstancias que hemos tenido en contra. Esa es mi opnión".

Ronald Koeman da órdenes desde la banda del Camp Nou Reuters

Bajas de Messi y Pedri

"Hay tres o cuatro jugadores que han hecho un esfuerzo tremendo en todos los sentidos. No quiero decir que los demás no, pero Messi, Pedri y De Jong han jugado casi todos los minutos. De Jong tuvo la sanción, pero Pedri por su edad ha hecho una temporada brutal. Ojalá vaya a la Eurocopa que es muy importante para él. Messi tiene la Copa América. Hablé con ellos porque tengo que protegerles y por eso no van a estar".

Pensar en el futuro

"Tengo que pensar en la pretemporada. Pensar en los fichajes, las bajas y todo. En todo momento he hablado del futuro, hasta hoy después del entrenamiento he hablado con Ramón Planes. Tampoco para el club es bueno planificar sin saber quien es el entrenador".

Continuidad de Messi

"Ojalá que Messi siga muchos años aquí. Otra vez esta temporada ha demostrao ser único con sus goles y su juego. Como persona y como profesional es un diez. Ojalá que siga aquí. Si no, hay que formar a otros jugadores, hay que buscar la efectividad del equipo porque te faltan 30 goles. El Barça con Messi tiene más futuro que el Barça sin Messi".

Ronald Koeman y Leo Messi, durante el partido del Barcelona ante el Celta Reuters

Salida como jugador

"Los jugadores no son tontos. Cada uno sabe lo que puede dar a este club. Sabe cuando puede estar ante sus últimos años o meses porque la edad no perdona. Pero se merecen un trato con respeto. Ellos saben que no van a tener ocho años más en este club porque un día llega el fin como jugador".

Autocrítica de Koeman

"Soy el responsable de los cambios que hemos hecho, soy el responsable de dar oportunidades a los jóvenes, soy el responsable de los momentos en los que no hemos estado. Hago autocrítica y me duele. Las circunstancias que hemos tenido como equipo grande... ha estado todo en contra. Yo no pienso que sea el mejor entrenador para este club. Hay entrenadores mejores, depende de la confianza y de los jugadores, pero me veo muy capacitado para llevar el equipo".

Renovación del equipo

"Desde el primer día hemos dicho que queremos cambios. El camino que queremos no se puede hacer en un año, necesitamos tiempo para hacer cambios. Hay que cambiar la plantilla, buscar jugadores que nos van a dar más efectividad. Hay que hacerla más fuerte en todos los sentidos. Si miras la plantilla del Atlético de Madrid, su equipo está hecho, el nuestro no, por eso hablamos con Mateu Alemany y con Ramón Planes".

Arrepentido del Barça

"Nunca, hasta ahora estoy muy contento. Era mi ilusión como persona y como entrenador. Hay una presión muy alta, pero lo acepto. A veces pienso que aquí os metéis con el entrenador más que en otros países, es a veces falta de respeto, y eso genera dudas, pero estoy encantado de estar para el club en un momento complicado. Pero tenemos que hablar".

Una fecha límite

"Cuando acabe el partido de mañana hay que hablar. Es importante para el club y para mí. A partir de ahí hay que hacer el trabajo para crear un equipo competitivo de cara a la próxima temporada".

Bajas de jugadores importantes

"Lo que hablamos se queda dentro. En este club se saben demasiadas cosas que no pueden salir. Por mi parte, tengo respeto con ellos y se lo comunico a ellos o a sus representantes. Es mi forma de ser y quiero seguir así".

Sentir del vestuario

"Antes del partido hemos hecho todo para intentar ganar el partido. Es todo normal en un final de temporada, tenemos que hablar de todo. No es el final para los futbolistas".

